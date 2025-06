Asadov brat snimljen u luksuznom kafiću: Pogledajte gdje se skriva zloglasni 'Egzekutor'

Maher al-Asad, brat svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i bivši vođa najstrašnije vojne jedinice režima, navodno se prvi put pojavio u javnosti nakon pada režima u prosincu prošle godine.

Društvenim mrežama u utorak se proširila snimka na kojoj se vidi kako opušteno sjedi u luksuznom kafiću na periferiji ruske prijestolnice Moskve. Snimljen u društvu bliskog suradnika Eida Aylosuha.

Bashar Assad's drug dealer brother Maher Assad seen in a restaurant in Russia. Six months after the fall of the Assad regime in Syria. pic.twitter.com/UgmX2AePWM