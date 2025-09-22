Pogodile su ih strašne poplave, šire se snimke: Žena zaglavila dok je išla na posao i umrla
Najmanje jedna osoba poginula je u nedjelju u španjolskoj Kataloniji nakon što je jaka kiša zasula već dio regije
Poplave i požari u ponedjeljak su izazvali kaos u velikim dijelovima Francuske i Španjolske, javlja Daily Mail.
Narančasti alarm upaljen je za Côtes-d'Armor na sjeverozapadu zemlje, a na području Plouha palo je više od 150 mm kiše u otprilike 18 sati. Rognac, općina u blizini Marseillea, kazala je da će u ponedjeljak zatvoriti sve škole u regiji.
Žena (55) pronađena je mrtva u svojem automobili na području francuskog Guingampa. Zaglavila je dok je putovala na posao.
Pronašli tijelo u rijeci
Najmanje jedna osoba poginula je u nedjelju u španjolskoj Kataloniji nakon što je jaka kiša zasula već dio regije. Vatrogasci su pronašli tijelo u rijeci dok su tragali za dvije osobe čiji je automobil navodno odnijela poplava.
Spasioci su također izvukli 27 osoba koje su bile zarobljene na uspinjači Sant Joan kod samostana Montserrat u blizini Barcelone nakon što se aktiviralo klizište.
Poremećaja je bilo i u prometu - deseci letova od i do Barcelone, inače druge najprometnije zračne luke u državi, otkazani su ili odgođeni zbog kiše. Vatrogasci su se pak u Galiciji na sjeverozapadu Španjolske borili s dva šumska požara koji su izbili još u četvrtak. U gašenju buktinje pomagala im je i vojska.
Snimke iz Italije
Teških vremenski uvjeta bilo je i u Italiji. U sjevernom dijelu Milana preko noći palo je 30 mm kiše, dok je u Padernu, Dugnanu i Sevesu zabilježeno čak 80 mm.
"Snažne oluje pogodile su Lombardiju u blizini jezera Como i uništile nekoliko kuća", piše u opisu snimke na društvenoj mreži X.
