Poljska zaprijetila: 'Oborit ćemo objekte koji ugroze naš zračni prostor!'

Članica NATO saveza Poljska neće oklijevati kada je posrijedi obaranje objekata koji narušavaju njezin zračni prostor i predstavljaju prijetnju, najavio je u ponedjeljak poljski premijer Donald Tusk.

Ipak, upozorio je da će zauzeti oprezniji pristup u situacijama koje nisu sasvim jasne, prenosi Reuters.

"Donijet ćemo odluku o obaranju letećih objekata kada ugroze naš teritorij i prelete Poljsku, o tome nema rasprave", izjavio je Tusk na konferenciji za novinare.

"U nejasnim situacijama, poput nedavnog leta ruskih borbenih aviona iznad platforme Petrobaltic, ali bez ikakve ugroze jer nije riječ o našim teritorijalnim vodama, zaista se mora dvaput razmisliti prije nego što se odlučimo na akcije koje bi mogle izazvati ozbiljnu fazu sukoba", pojasnio je.

Osim toga, rekao je da želi jamstvo da Poljska neće biti ostavljena sama ako sukob eskalira.

Hitan sastanak UN-a

"Moramo biti sigurni da će svi saveznici takve situacije tretirati na potpuno isti način kao i mi", zaključio je.

Njegova izjava dolazi nakon što su ruski zrakoplovi više puta u posljednja dva tjedna ugrozila zračne prostore triju europskih zemalja i članica NATO saveza, Rumunjske, Poljske i Estonije.

Najnoviji incident u petak zabilježen je u Estoniji gdje su tri ruska borbena zrakoplova provela 12 minuta u estonskom zračnom prostoru, što je među čelnicima NATO-a pojačalo sumnju da Moskva testira spremnost i odlučnost saveza, a neki pozivaju na odlučan odgovor.

Vijeće sigurnosti UN-a hitno će se sastati u ponedjeljak kako bi raspravljalo o incidentu.

Rusija je u ponedjeljak rekla kako je tvrdnja o tomu da su njezini zrakoplovi povrijedili estonski zračni prostor lažna te da je osmišljena kako bi potaknula napetosti.

Navodni upad na Estoniju dogodio se nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna.

Poljska je u petak rekla i da su dva ruska borbena zrakoplova povrijedila sigurnosnu zonu naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru.

