Putin šalje zaražene HIV-om i hepatitisom u Ukrajinu: Detalj ih odaje u borbi

Rusija je formirala jedinice s vojnicima zaraženima HIV-om, hepatitisom i drugim bolestima te ih poslala na bojište u Ukrajinu, otkrili su ukrajinski vojni stručnjaci potvrđujući za Telegraph da su viđeni oko Pokrovska, ključnog logističkog središta na istoku Ukrajine.

Formiranje ovih jedinica unutar ruske vojske najnoviji je znak produbljivanja zdravstvene krize, s porastom slučajeva HIV-a, hepatitisa i tuberkuloze među trupama Vladimira Putina.

Jedna je ruska jedinica nedavno pretrpjela i izbijanje smrtonosne hemoragijske groznice koja uzrokuje krvarenje iz očiju, a čak su i strogo kontrolirani ruski mediji počeli izvještavati o "skrivenoj epidemiji" bolesti koje pogađaju vojnike u Ukrajini.

'Znak očaja'

Bivši pukovnik britanske vojske i stručnjak za kemijsko oružje Hamish de Bretton-Gordon smatra da je raspoređivanje bolesnih vojnika dokaz Putinovog očaja da zauzme Pokrovsk.

Zaraženi vojnici označeni su posebnim narukvicama. Jedan ukrajinski vojnik koji se nedavno vratio sa zadatka u blizini Pokrovska otkrio je da je sa suborcima naišao na neprijateljske vojnike koji su nosili karakterističke trake.

"Postoje informacije da te jedinice sudjeluju u borbama u trenutačno 'najcrvenijoj zoni' - Pokrovsku", kazao je Dmytro Žmailo, izvršni direktor Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju (USCC), think tanka blisko povezanog s vojskom.

Takozvane zaražene jedinice formirane us unutar ruskih 1435. i 1437. motoriziranih streljačkih pukovnija, relativno novih formacija koje su dio 27. i 15. motorizirane streljačke brigade.Osim u jurišu na Pokrovsk, vojnici iz zaraženih jedinica uočeni su i u pokušaju infiltracije u grad kroz selo Zvirove.

Zaražene jedinice, navodi stručnjak, opremljene su slično kao i drugi. "Njihova razina opskrbe je identična i prilično niska", kazao je Žmailo.

Jedina razlika u odnosu na "zdrave" vojnike Ruske Federacije su oznake koje nose, odnosno "posebni zavoji".

Rusija se već neko vrijeme suočava s optužbama za novačenje bolesnih vojnika kako bi popunila svoje redove nakon teških gubitaka.

Širenje zaraze

Još je 2022. godine plaćenička skupina Wagner počela regrutirati zatvorenike s HIV-om i hepatitisom za visokorizične uloge na prvoj crti bojišnice, a navodno im se plaćalo antivirusnim lijekovima.

Vjeruje se da je oko 100 muškaraca regrutirano iz kaznene kolonije u Lenjingradskoj oblasti, a crvene narukvice davane su onima s HIV-om, a bijele onima s hepatitisom. No, formiranje takvih jedinica unutar regularne ruske vojske dokaz je da praksa postaje sve sustavnija i službenija, kažu stručnjaci.

Stope zaraze HIV-om naglo su porasle među ruskim vojnicima u Ukrajini pa je broj vojnika koji nose virus bio je 20 puta veći krajem 2023. nego na početku rata, stoji u analizi Carnegie Centra.

Nekoliko je razloga za širenje bolesti, među kojima je i korištenje droge u vojsci.

Žmailo navodi da korištenje nesteriliziranih medicinskih instrumenata ruskih liječnika, te ponovna upotreba šprica za anesteziju, pomaže širenju HIV-a.

Veliki broj oboljelih na bojištu predstavlja prijetnju i za ukrajinske snage, upozorili su stručnjaci.

Hepatitis, koji uzrokuje upalu jetre i može uzrokovati otkazivanje organa, posebno je opasan u ratnim uvjetima. Čak i nakon smrti osobe postoji mogućnost infekcije putem krvi koja ostaje na tijelima i oružju. HIV, s druge strane, može preživjeti u krvi i tjelesnim tekućinama nekoliko sati nakon smrti osobe.

