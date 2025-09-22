Izraelci ubili Amerikance u napadu na Libanon, uključujući troje djece

U izraelskom napadu dronom na jug Libanona ubijeno je petero ljudi, uključujući troje djece, a među poginulima je i njihov otac, objavilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Majka djece i još jedan civil su ranjeni.

Libanonske vlasti potvrdile su da su među poginulima četvero američkih državljana, dok je izraelska vojska priznala smrt civila i pokrenula istragu, javlja Sky News.

"Je li libanonsko djetinjstvo prijetnja izraelskoj državi? Ili je ponašanje tog entiteta, koji ubija bez ograničenja i odgovornosti, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti?", poručio je predsjednik libanonskog parlamenta Nabih Berri.

Ciljali su terorista

Izraelske obrambene snage (IDF) poručile su da su ciljale terorista Hezbollaha koji je djelovao unutar civilnog stanovništva. U priopćenju su potvrdile da je poginulo i "nekoliko nevinih civila" te da se incident istražuje.

Predsjednik Libanona Joseph Aoun, koji je u New Yorku na zasjedanju Opće skupštine UN-a, oštro je osudio napad i pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da prestane s napadima.

Rat između Hezbollaha i Izraela u Libanonu odnio je oko 4.000 života i raselio stanovništvo juga i istoka zemlje. Prema primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, obje strane trebale su povući snage iz južnog Libanona i obustaviti napade.

Unatoč tome, izraelske snage i dalje drže pet brdskih položaja na granici. Izrael tvrdi da cilja borce i infrastrukturu Hezbollaha, dok ta skupina ističe da napadi opravdavaju njihovo odbijanje predaje oružja.

POGLEDAJTE VIDEO: Netanyahu protiv Palestine: 'Udvostručili smo židovska naselja u Judeji i Samariji, i nastavit ćemo tim putem'