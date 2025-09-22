Ukrajinci izveli dosad neviđeni napad na Krimu, objavljena snimka udara

Ukrajinske snage prvi su put pogodile dva ruska protupodmornička zrakoplova Be - 12 Chayka na okupiranom poluotoku Krimu, objavio je bivši ukrajinski zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Gerashchenko.

Napad je izveden u nedjelju, 21. rujna, a provela ga je posebna jedinica Ukrajinske vojne obavještajne službe pod nazivom "Prymary". Objavljena je i snimka udara.

❗️For the first time in history, Prymary of the Ukrainian Defense Intelligence burned down two Russian Be-12 Chayka anti-submarine aircraft on the territory of Russian-occupied Crimea.



The Chayka aircraft are equipped with expensive equipment to identify and combat submarines.… pic.twitter.com/nAZsbz8WRf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2025

21 вересня на території окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вполювали 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”.Це перше ураження Бе-12 в історії.Разом із ними “Примари” ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. 1/x pic.twitter.com/Je2Li3lHaT — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) September 22, 2025

"Riječ je o prvom ikada izvedenom udaru na Be-12 u povijesti", priopćila je agencija.

Be - 12 Chayka poznat je pod NATO oznakom Mail, specijaliziran je za protupodmorničko djelovanje i opremljen sustavima visoke vrijednosti za otkrivanje i uništavanje podmornica.

