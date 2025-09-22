'PRVI PUT U POVIJESTI' /

Ukrajinci izveli dosad neviđeni napad na Krimu, objavljena snimka udara

Foto: Screenshot X

Riječ je o prvom ikada izvedenom udaru na Be -12 u povijesti

22.9.2025.
8:58
Ukrajinske snage prvi su put pogodile dva ruska protupodmornička zrakoplova Be - 12 Chayka na okupiranom poluotoku Krimu, objavio je bivši ukrajinski zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Gerashchenko

Napad je izveden u nedjelju, 21. rujna, a provela ga je posebna jedinica Ukrajinske vojne obavještajne službe pod nazivom "Prymary".  Objavljena je i snimka udara.

"Riječ je o prvom ikada izvedenom udaru na Be-12 u povijesti", priopćila je agencija. 

Be - 12 Chayka poznat je pod NATO oznakom Mail, specijaliziran je za protupodmorničko djelovanje i opremljen sustavima visoke vrijednosti za otkrivanje i uništavanje podmornica.

UkrajinaNapadRusijaKrim
