Ukrajinci izveli dosad neviđeni napad na Krimu, objavljena snimka udara
Riječ je o prvom ikada izvedenom udaru na Be -12 u povijesti
Ukrajinske snage prvi su put pogodile dva ruska protupodmornička zrakoplova Be - 12 Chayka na okupiranom poluotoku Krimu, objavio je bivši ukrajinski zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Gerashchenko.
Napad je izveden u nedjelju, 21. rujna, a provela ga je posebna jedinica Ukrajinske vojne obavještajne službe pod nazivom "Prymary". Objavljena je i snimka udara.
"Riječ je o prvom ikada izvedenom udaru na Be-12 u povijesti", priopćila je agencija.
Be - 12 Chayka poznat je pod NATO oznakom Mail, specijaliziran je za protupodmorničko djelovanje i opremljen sustavima visoke vrijednosti za otkrivanje i uništavanje podmornica.
