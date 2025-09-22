Pokosio majku i dijete (3) pa pobjegao: Ona je umrla na mjestu, mališan se bori za život

Majka dvoje djece M.J. (38) poginula je u stravičnoj prometnoj nesreći u Bogatiću u Srbiji kada je na nju i njezinog trogodišnjeg sina u nedjelju naletio automobil i pobjegao s mjesta nesreće.

Nesretna žena na mjestu je preminula, dok je njezin mališan s teškim ozljedama prevezen u šabačku bolnicu.

"Šetala je sa sinom, on je gurao dječji bicikl pored nje. Ovo je velika tuga. Auto ih je doslovno pokosio", kazala je za Kurir neutješna prijateljica.

Vozač uhićen

Vozač je, prema riječima svjedoka, ostavio ženu i dijete da leže nasred ulice. Prolaznici su reagirali i nazvali Hitnu pomoć.

Nesreća se dogodila u Ulici dr. Mladena Miloševića oko 19 sati. U velikoj policijskoj akciji vozač je uhićen, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdili svi detalji.

Nesreća je potresla prijatelje i poznanike poginule žene, od koje se opraštaju emotivnim riječima.

"Neka ti je laka crna zemlja i anđeli da t čuvaju na novom putu", objavila je na društvenim mrežama jedna od prijateljica.

"Miki moja, život nije pravedan. Kako te mogao tako odvesti...", još je jedna u moru tužnih poruka.

