Mirko se utopio u Dravi, iza sebe ostavio suprugu i četiri sina: 'Taman si je sve posložio...'

Podravina tuguje zbog smrti 63-godišnjeg poduzetnika koji se u nedjelju utopio na rijeci Dravi.

Lokalni mediji navode da je stradao poduzetnik Mirko, koji je često s prijateljima išao čamcem na Dravu, kao što je to bio slučaj i u nedjelju kada se dogodila tragedija.

Iza sebe je, navode, ostavio suprugu i četiri sina s kojima je vodio pilanu od oko 20 zaposlenih. Bio je aktivan u zajednici i vijećnik te je uvijek bio spreman pomoći drugima.

'Taman je otišao u penziju'

Načelnik općine Molve Zdravko Ivančan poručio je za ePodravinu da je "zatečen" tužnom viješću, dodajući da je njegov prerani odlazak "veliki gubitak za sve".

"Još ne mogu vjerovati da smo ostali bez Mirka. Taman je otišao u penziju, sve si posložio, pilanu ostavio sinovima", dodao je načelnik.

Koprivnička policija potvrdila je da se tragedija dogodila u rijeci kod Ferdinandovca u trenutku kada se čamac s trojicom muškaraca prevrnuo.

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje će rasvijetliti detalje nesreće.

