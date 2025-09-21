Strašni prizori s mjesta nesreće kod Bjelovara: Auti smrskani, vozači u bolnici

TRAGEDIJA U ZORU /
Nije poznata težina ozljeda
Dva vozača prevezena su u bjelovarsku opću bolnicu nakon teške prometne nesreće u mjestu Maglenča kod Bjelovara.
U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, koja su teško oštećena u sudaru na ravnom dijelu ceste malo prije deset sati u nedjelju.
Prednji dijelovi oba vozila su u potpunosti smrskani, vidi se na fotografijama koje je objavio Bjelovar live.
Neslužbeno se doznaje da su vozači prevezeni u Opću bolnicu "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru, a nije poznata težina njihovih ozljeda.
U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetlili detalje tragedije.
