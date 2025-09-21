Strašni prizori s mjesta nesreće kod Bjelovara: Auti smrskani, vozači u bolnici

Dva vozača prevezena su u bjelovarsku opću bolnicu nakon teške prometne nesreće u mjestu Maglenča kod Bjelovara.

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, koja su teško oštećena u sudaru na ravnom dijelu ceste malo prije deset sati u nedjelju.

Foto: Damir Župan/bjlive

Foto: Damir Župan/bjlive

Prednji dijelovi oba vozila su u potpunosti smrskani, vidi se na fotografijama koje je objavio Bjelovar live.

Neslužbeno se doznaje da su vozači prevezeni u Opću bolnicu "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru, a nije poznata težina njihovih ozljeda.

U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetlili detalje tragedije.

