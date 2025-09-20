Bračni par (70) se izgubio u šumi u Zagorju: Žena teško ozlijeđena, izvlačili ju na nosilima

Krapinska policija je četvrtak u 10.05 sati zaprimila dojavu muškarca (70) kako je sa suprugom (70) u šumi na području Donjeg Maclja, par se razdvojio, oboje su se izgubili i ozlijedili, javlja Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Prema dojavi, žena se na strmom i teško prohodnom putu poskliznula i otklizala niz padinu od oko 30 metara. Pala je u jarak kroz koji prolazi potok i teško se ozlijedila, nakon čega je ostala nepomično ležati. Kada ju je suprug pokušao pronaći i on se poskliznuo i ozlijedio.

Policija je započela s potragom, a u 10.55 sati na nepristupačnom dijelu šume pronašli su ženu. Bila je pothlađena i tresla se, a do dolaska hitne pomoći policajka ju je ogrnula prslukom. Nedaleko od nje, policija je pronašla i muškarca, kojeg su s pomoću tzv. hvata u lanac sigurno spustili bez dodatnih ozljeda.

Signal je na terenu bio slab, a jedan policajac se morao spustiti iz šume kako bi uopće mogao pozvati hitnu pomoć. Medicinska pomoć ozlijeđenom paru stigla je u 11.20 sati. Djelatnici tima Hitne medicinske pomoći ženu su iznijeli na nosilima do vozila na udaljenosti od oko 800 metara, dok su muškarca prenijeli na rukama.

Ozlijeđeni bračni par prevezen je u Opću bolnicu Zabok gdje je utvrđeno kako je 70-godišnjakinja zadobila teške tjelesne ozljede, dok je 70-godišnjak zadobio lakše ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobila dosad najviše žena policajki, Gabrijela: 'Već od šestog razreda sam imala želju'