Dječak (15) iz Trogira pao s e-romobila i završio u komi! Bore mu se za život: 'Ima teške ozljede glave'

Petnaestogodišnji dječak iz Trogira u teškom je stanju završio na Jedinici intenzivnog liječenja u KBC-u Split nakon nesreće na e-romobilu u četvrtak, potvrdili su nam iz bolnice.

Kako neslužbeno doznajemo, u komi je i ima teške ozljede glave.

"Primljeni 15-godišnjak je na liječenju u Zavodu za intenzivnu pedijatriju te se provode svi potrebni postupci intenzivnog liječenja. Još jednom apeliramo na roditelje da ograniče korištenje romobila u svoje djece, da se koriste kacige, a potrebno je ovo pitanje regulirati i Zakonom", upozorili su iz KBC-a Split s obzirom na sve češće nesreće ovakvog tipa.

Iz policije se doznaje da je 15-godišnjak s područja Trogira vozio električni romobil u blizini diskoteke F1 te je u jednom trenutku pao i teško se ozlijedilo.

Sve više nesreća

U posljednjih pola godine na intenzivnoj su u splitskoj bolnici liječili sedmero djece s teškim ozljedama nakon pada romobila. Svi su bili mladići između 12 i 17 godine, a njih samo dvoje nosilo je kacigu, otkrio nam je prof. dr. sc. Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Da je situacija s električnim romobilima alarmantna poklazuju i podaci policije. Broj prometnih nesreća s njima se udvostručio u posljednjih godinu dana, a broj teških ozljeda višestruko se povećao. Uglavnom ih voze djeca mlađa od 14 godina, iako je to zakonom zabranjeno.

A zakon jasno propisuje obvezu nošenja zaštitne kacige, poštivanje ograničenja brzine (romobil se ne smije kretati brže od 25 kilometra na sat), nošenje reflektirajućeg prsluka i kretanje biciklističkom stazom.

