Arsenal pušaka, 2102 komada streljiva, duhan... Pogledajte ovaj ulov požeške policije

Policija i carina u zajedničkoj su akciji na području Čaglina kod Pletrnice otkrili arsenal zabranjenog oružja i gotovo 360 kilograma ilegalnog sitno rezanog duhana u pretragama više kuća u kojima žive ili ih koriste osumnjičeni 43-godišnjakinja i 63-godišnjak, priopćila je u petak požeško-slavonska policija.

Duhan koji je nađen nema markice Ministarstva financija te na njega nisu obračunate i plaćene trošarine te je također nađena analogna vaga, kažu u policiji.

Foto: Pu Požeško-slavonska

Osim toga, pronađene su dvije ručne bombe, dvije automatske puške, automatski pištolj, poluautomatska puška, vojni karabin, malokalibarska puška s optikom, užljebljena cijev od puške s mehanizmom za okidanje, 12 komada spremnika za automatsku pušku, tri puške s neužljebljenim cijevima te ukupno 2102 komada raznog streljiva.

Foto: Pu Požeško-slavonska

Foto: Pu Požeško-slavonska

Foto: Pu Požeško-slavonska

Protiv 43-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine, a protiv 63-godišnjaka zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

