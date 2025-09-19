SUNČANA ULICA POSTALA ZGARIŠTE /

Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas

Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas
Foto: Jvp Grada Osijeka

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, ali materijalna šteta je velika

19.9.2025.
10:18
Hina
Jvp Grada Osijeka
U požaru koji je u petak rano ujutro buknuo u Sunčanoj ulici, u središtu Osijeka, nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je pričinjena velika materijalna šteta, doznaje se u osječkoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP).

Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Dojava o požaru dvorištnog stana je zaprimljena nešto prije šest sati, a dolaskom na lokaciju zatekli smo požar u razbuktaloj fazi, koji se iz stana proširio na krovnu konstrukciju, rekao je Hini zapovjednik osječkog JVP-a Goran Ivković.

Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Riječ je o objektu koji ima više stanova u dvorištu i na katu, ali su u samo dva stana boravili stanari, koji su evakuirani.

Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Na intervenciji koja još traje, uz osječke profesionalne vatrogasce sudjelovali su i vatrogasci iz dva dobrovoljna vatrogasna društva, izvijestili su iz osječkog JVP-a.

Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas
Foto: Jpvp Grada Osijeka

U tijeku je dogašivanje požara, nakon čega slijedi očevid, kojim će se utvrditi uzrok. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, ali materijalna šteta je velika, istaknuo je Ivković.

Požar Osijek
Pakao u središtu Osijeka: Centar grada gorio u zoru, stanari spašeni u zadnji čas