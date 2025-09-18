Potresni prizor s A3: Vatrogasci izvlačili vozača iz zgnječene kabine kamiona, stvorile se ogromne gužve

Zagrebački vatrogasci izvlačili su osobu zarobljenu u kabini smrskanog kamiona, koji je jutros sudjelovao u prometnoj nesreći na autocesti A3.

"Naša je ekipa uspješno spasila osobu i predala je Hitnoj medicinskoj pomoći", potvrdili su iz Vatrogasne postrojbe Zagreb, koja je objavila fotografiju s mjesta nesreće.

Na njoj se vidi da je kabina vozila u potpunosti zgnječena, razbijena su stakla dok su vrata savijena.

Sudar dva kamiona i automobila

Vatrogasci su u suradnji s Hrvatskim autocestama također sanirali kolnik na koji je isteklo gorivo.

U nesreći između čvora Rugvica i Zagreb Istok sudjelovala su dva kamiona i automobil malo prije deset sati.

Promet je jedno vrijeme bio obustavljen zbog očevida, a stvorile su se velike kolone.

Hrvatski autoklub (HAK) navodi da se zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Otok Svibovski (46. km) u smjeru Bregane vozi jednom trakom, uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat. Kolona između 46. km i čvora Ivanić Grad duga je sedam kilometara.

