Otkriveno tko je pucao u dva zagrebačka kvarta: Pištoljem krenuo i na policajce, a u kući mu našli hrpu oružja

Iza pucnjave u dva zagrebačka kvarta krajem kolovoza i ranije ovoga mjeseca stoji 25-godišnji mladić, potvrdila je zagrebačka policija koja ga sumnjiči za kaznena djela oštećenja tuđe stvari, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prijetnje, prisile prema službenoj osobi, nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivne tvari te neovlašteno posjedovanje droge.

Riječ je o Marinu B. koji je već imao problema sa zakonom. Prema saznanjima 24 sata, 2021. godine bio je osuđen na 22 mjeseca zatvora, od čega je 11 mjeseci morao odslužiti, dok je ostatak bio uvjetovan trogodišnjim rokom kušnje.

Osim dvije pucnjave, ima još niz prijava te je kod njega nađeno razno oružje.

Isti je mladić 24. kolovoza u večernjim satima u Dubravi pucao prema prozoru praznog stana u vlasništvu Grada Zagreba, pri čemu je oštetio prozore. Nakon tri ispaljena hica, čahure je pokupio i pobjegao, a srećom nije bilo ozlijeđenih.

Vjeruje se da je u noći 20. rujna u Novom Zagrebu pucao u dvorištu obiteljske kuće u vlasništvu 60-godišnjaka. Ispalio je devet hitaca, a neki su pogodila ulazna vrata i prozore na katu.

"Unutra su se nalazili vlasnik te članovi obitelji koji nisu ozlijeđeni. Nakon toga osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja", izvijestila je policija.

Policiji prijetio pištoljem

Situacija je eskalirala 15. rujna kada ga je policija pokušala privesti zbog sumnje na prethodna kaznena djela. Nakon što su ga uočili, naredili su mu da stane i legne na tlo, no on je pobjegao.

Policajci su krenuli za njim, a on se opet oglušio na naredbe da se preda. Iz torbice je tada izvadio pištolj marke Walter i okrenuo se prema trojici policajaca.

"Nedugo potom, pištolj je usmjerio prema tlu da bi ga zatim ipak odbacio, te po naredbi policijskih službenika, legao na tlo gdje su nad njime uporabljena sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstava za vezivanje. Prilikom uhićenja, policijskim službenicima je uputio prijetnje smrću", dodaju iz policije.

U torbi i ruksaku koje je imao kod sebe pronađena je jedna ručna bomba, dva paketića kokaina, crna fantomka, par rukavica, dukserica, više mobitela, kreditna kartica i novac.

Dan kasnije, policija mu je pretražila kuću i tamo pronašla pištolj marke Crvena zastava, još jedan marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika i streljivo te tri pancirke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

