Devet osoba palo zbog krijumčarenja migranata, otkriveno kako su operirali po Hrvatskoj

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU splitsko-dalmatinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv osmero hrvatskih državljana (1994., 1978., 1997., 1985., 2002., 1975., 1988., 1980.) i jednog pakistanskog državljanina (1998.) zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja stranih državljana, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja.

"Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 5. siječnja do 17. rujna 2025. u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Zadru te drugim mjestima u Hrvatskoj, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi, organizirao kontinuirano nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza bez predočavanja putnih isprava i potrebnih viza te njihov privremeni smještaj i daljnji prijevoz kroz Hrvatsku do dogovorenih odredišta na području Europske unije za novčanu naknadu.

Radi realizacije navedenog plana, I. okr. je povezao u zajedničko djelovanje II. do IV. okr. te posredstvom III. okr. i V. okr., a posredstvom II. okr. i VI. do IX. okr., kojima je potom davao upute vezane za transport stranaca. Pritom je I. okr. sa zasad nepoznatim osobama dogovorio dovoženje stranih državljana do ilegalne granice Bosne i Hercegovine s Hrvatskom. Po dobivenim informacijama o ilegalnom prelasku stranih državljana I. okr. je obavještavao II. do VIII. okr. te im davao naloge da osobnim automobilima dođu na mjesto gdje su strani državljani ilegalno uz pomoć IX. okr. prešli državnu granicu. Nakon toga ih je zadužio da strane državljane prevezu preko teritorija Hrvatske do krajnjeg odredišta rutom koju on odredi i to najčešće na područje Splita, Dugopolja, Trogira i Zadra na prethodno zadane lokacije. Po završenom prijevozu stranaca I. okr. je ostalim okrivljenicima, kao i zasad nepoznatim osobama, plaćao iznose u rasponu od 100,00 do 1.000,00 eura po stranom državljaninu", stoji u obrazloženju USKOK-a.

Na opisani način su okrivljenici u 137 navrata prebacili najmanje 624 stranaca, čime su ostvarili materijalnu korist u iznosu od najmanje 297.180 eura, koji iznos su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika.

