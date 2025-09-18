Sin iz noćne more završio u pritvoru: Mučno je ono što je napravio vlastitom ocu

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor muškarcu (57) osumnjičenom da je 2012. godine ubio pa raskomadao svog oca (90) te dijelove tijela bacio u more.

Odluka o istražnom zatvoru je donesena zbog bojazni da osumnjičeni ne ponovi kazneno djelo.

Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz koristoljublja koje je osumnjičeni navodno počinio u stanu u Držićevoj ulici nakon čega je tijelo svog oca raskomadao sjekirom, umotao ih u papir i najlon te bacio u more na Žnjanu.

Primao očevu mirovinu 13 godina

Dijelovi tijela ubijenoga pronađeni su kasnije na različitim lokacijama. Noga je pronađena u listopadu 2012. u splitskoj uvali Žnjan, trup tjedan dana kasnije na Zenti, a sve do prije koji dan se nije znao počinitelj.

Svih 13 godina od ubojstva osumnjičeni je uredno primao očevu mirovinu i živio u stanu u kojem mu je otac bio zaštićeni najmoprimac čime se okoristio za ukupno 78 tisuća eura pa je osumnjičen i za kazneno djelo prijevare. Klupko se razmotalo nakon što je policija utvrdila da je osobna iskaznica ubijenoga odavno prestala važiti.

Najmanja zakonom predviđena kazna za teško ubojstvo je 10 godina zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO: Splitski forenzičari riješili misterij star 13 godina, priča o tijelu na Žnjanu zgrozila je sve