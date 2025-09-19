Prevaranti u Kutini opljačkali muškarca (87): Predstavili se kao bankari i uzeli mu sav novac

Nevjerojatna prijevara dogodila se na području Kutine gdje je 87-godišnji muškarac nasjeo na podlu igru nepoznatih prevaranata.

Kako javlja policija, najprije ga je nazvala nepoznata žena i predstavila se kao djelatnica banke. Starcu je rekla da novac koji čuva kod kuće više “nije važeći”.

Nedugo nakon poziva, na vrata mu je pokucao muškarac koji se također predstavio kao zaposlenik banke. Uvjerio ga je da su mu novčanice bezvrijedne i odnio sav novac koji je 87-godišnjak imao.

Policija intenzivno traga za prevarantima, a iz PU sisačko-moslavačke upozoravaju građane na oprez, pogotovo one starije dobi koji su i najčešće žrtve kaznenih djela prijevara.

"Policijska uprava sisačko-moslavačka ponovno upozorava da su starije osobe često žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć.

Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu. Između ostalog, predstavljaju se i kao službene osobe pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili kao policijski službenici", priopćili su iz policije.

