Vozač iz Srbije teško ozlijeđen u kaosu na A3: Objavljeno kako je došlo do sudara koji je paralizirao promet

Nesreću koja je u četvrtak blokirala promet na autocesti A3 kod Zagreba skrivio je srpski državljanin zbog neprilagođene brzine, izvijestila je zagrebačka policija. Dvadesetsedmogodišnjeg vozača vatrogasci su morali izvlačiti iz kamiona te je teško ozlijeđen prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava.

Nesreća se dogodila u 9.40 sati kada je 27-godišnji srpski državljanin, koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, upravljao teretnim i priključnim vozilom sjevernim kolnikom autoceste A3, na dionici između čvora Rugvica i Zagreb istok u smjeru zapada.

Policija je očevidom rekonstruirala trenutke neposredno prije nesreće i uzroke sudara. Tako su utvrdili da je dolaskom do 46. kilometra, zbog neprilagođene brzine, u izbjegavanju naleta skretanjem desno, vozač iz Srbije prednjim dijelom kamiona naletio na stražnji dio priključno vozila koje je vukao teretni automobil rumunjskih tablica za čijim je volanom bio 53-godišnji rumunjski državljanin. On je u tom trenutku usporavao zbog kolone ispred njega.

Auto sletio i udario u ogradu

"Uslijed naleta, skup vozila rumunjskih nacionalnih registarskih oznaka odbačen je prema naprijed pri čemu je teretni automobil prednjim dijelom naletio na stražnji dio osobnog automobila marke Citroen pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 74-godišnjak, prethodno također smanjujući brzinu kretanja zbog kolone vozila ispred sebe", objavila je policija.

Citroen je odbačen u lijevo te je preko lijeve prometne trake sletio s ceste, na razdjelnik između sjevernog i južnog kolnika i naletio na zaštitnu ogradu.

U nesreći je teže ozlijeđen vozač iz Srbije kome je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Promet tom dionicom bio je obustavljen između 9.40 i 11.07 sati, a nakon toga do 15.25 odvijao se samo lijevom prometnom trakom.

Kako smo ranije izvijestili, zagrebački vatrogasci su izvukli vozača iz smrskane kabine te su u suradnji s Hrvatskim autocestama sanirali kolnik na koji je isteklo gorivo.

Zbog nesreće su se na toj dionici autoceste stvorile kolone.

