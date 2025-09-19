TRAJE OČEVID /

Kaos na cesti u Kaštelima: Autom naletio na pješakinju, hitno prevezena u bolnicu

Kaos na cesti u Kaštelima: Autom naletio na pješakinju, hitno prevezena u bolnicu
Foto: Dalmacija Danas

Iz Policije apeliraju na vozači da koriste cestu Ivana Pavla II (magistralu) kako se ne bi stvarale gužve

19.9.2025.
11:11
danas.hr
Dalmacija Danas
U Kaštel Gomilici jutros se dogodila teška prometna nesreća. Automobil je naletio na pješakinju nešto prije 9 sati na cesti dr. Franje Tuđmana 

Osoba je prebačena u splitsku bolnicu, a na mjesto nesreće policija provodi očevid, piše Dalmacija danas. 

Iz Policije apeliraju na vozači da koriste cestu Ivana Pavla II (magistralu) kako se ne bi stvarale gužve. 

Teška Prometna NesrećaKaštela
