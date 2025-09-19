Kaos na cesti u Kaštelima: Autom naletio na pješakinju, hitno prevezena u bolnicu

ZARADILI 300.000 € /
Iz Policije apeliraju na vozači da koriste cestu Ivana Pavla II (magistralu) kako se ne bi stvarale gužve
U Kaštel Gomilici jutros se dogodila teška prometna nesreća. Automobil je naletio na pješakinju nešto prije 9 sati na cesti dr. Franje Tuđmana
Osoba je prebačena u splitsku bolnicu, a na mjesto nesreće policija provodi očevid, piše Dalmacija danas.
Iz Policije apeliraju na vozači da koriste cestu Ivana Pavla II (magistralu) kako se ne bi stvarale gužve.
