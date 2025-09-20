Pijani policajac u autu skrivio prometnu nesreću: Evo što se dogodilo

Policajac Policijske uprave zagrebačke u četvrtak je pod utjecajem alkohola osobnim automobilom skrivio prometnu nesreću na raskrižju u Vrbovcu zbog čega će protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka, izvijestila je zagrebačka policija u subotu.

Pojašnjavajući okolnosti, policija je navela kako se nesreća dogodila 18. rujna oko 16,30 sati kada je policajac pod utjecajem alkohola vozio osobni automobil križevačke registracije.

Kretao se kroz naseljeno mjesto Gradec, kolnikom Županijske ceste ŽC 3052, u smjeru istoka, a dolaskom do raskrižja Županijske ceste i nerazvrstane ceste u blizini kućnog broja 7, nije prilagodio brzinu.

Zbog toga je u kočenju naletio na stražnji dio osobnog auta zagrebačke registracije kojim je upravljala 35-godišnjakinja. Ona je u trenutku prometne nesreće bila zaustavljena kako bi propustila vozila iz suprotnog smjera.

Lakše su ozlijeđeni

Policajac i vozačica zadobili su lakše ozlijede, pri čemu je njemu liječnička pomoć pružena na mjestu događaja, a vozačici u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Policija je navela kako će protiv policajca biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.