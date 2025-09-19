U sudaru kamiona i motocikla poginuo muškarac (49): Nesreća se dogodila blizu Pelješkog mosta

Između Pelješkog mosta i predjela Rabe, u blizini čvora Komarna na državnoj cesti D-8 oko 13.45 sati došlo je do stravične prometne nesreće. U nesreći su sudjelovali motocikl čeških nacionalnih oznaka i kamion splitskih registarskih oznaka.

"Smrtno je stradao 49-godišnji motociklist, državljanin Češke. Promet na ovoj dionici ceste je u cijelosti zatvoren. Očevid je u tijeku", priopćili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Pogledajte video: Ovako izgleda velika plantaža marihuane: Policija uhitila muškarca na djelu