U sudaru kamiona i motocikla poginuo muškarac (49): Nesreća se dogodila blizu Pelješkog mosta

U sudaru kamiona i motocikla poginuo muškarac (49): Nesreća se dogodila blizu Pelješkog mosta
Foto: Igor Kralj/pixsell - ilustracija

Oko 13.45 sati došlo je do stravične prometne nesreće.

19.9.2025.
15:36
danas.hr
Igor Kralj/pixsell - ilustracija
Između Pelješkog mosta i predjela Rabe, u blizini čvora Komarna na državnoj cesti D-8 oko 13.45 sati došlo je do stravične prometne nesreće. U nesreći su sudjelovali motocikl čeških nacionalnih oznaka i kamion splitskih registarskih oznaka.

"Smrtno je stradao 49-godišnji motociklist, državljanin Češke. Promet na ovoj dionici ceste je u cijelosti zatvoren. Očevid je u tijeku", priopćili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Prometna Nesreća
