Dijete ozlijeđeno u slijetanju auta: Policija objavila detalje nesreće

U petak oko 15.45 sati u mjestu Eminovci u Vukovarskoj ulici dogodila se prometna nesreća u kojoj je uz vozača ozlijeđeno i dijete.

Kako je izvijestila požeško-slavonska policija, vozač (35) koji je upravljao osobnim automobilom vozio je neprilagođenom brzinom kada je izgubio nadzor nad vozilom te sletio na putnu bankinu.

Automobil se nastavio kretati te je udario u putni kanal nakon čega je došlo do odbacivanja vozila na betonski kolni ulaz u vlasništvu 75-godišnjaka.

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđeno dijete koje se nalazilo u vozilu, kao i vozač protiv kojeg slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Tijekom protekla 24 sata na području PU požeško-slavonske dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Ulici Pod gradom te prometna nesreća s materijalnom štetom između mjesta Ferovac i Bjeliševac.