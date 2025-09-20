Vatra ga je zahvatila u vlastitom vrtu: Napravio je veliku pogrešku

Teško pokretni stariji muškarac (82), ozlijeđen u jučerašnjem požaru u Vukovaru, u međuvremenu je preminuo u bolnici, potvrdili su iz KBC-a Osijek u subotu.

Policija je očevidom utvrdila kako je 82-godišnjak spaljivao biljni otpad u petak malo prije 11 sati u svom vrtu, kada se plamen proširio na niske raslinje, a vatra je zahvatila i njega.

Prvotne informacije ukazivale su na požar niskog raslinja oko nenastanjene kuće. Prilikom gašenja, vatrogasci iz Javne vatrogasne postaje Vukovar i policajci u raslinju su pronašli ozlijeđenog muškarca s opeklinama.

Hitno je prevezen medicinskim helikopterom u KBC Osijek, međutim unatoč naporu liječnika nije mu bilo spasa.

O ovom slučaju policija će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

