Nevjerojatan slučaj prijevare pogodio je 62-godišnjaka iz Rovinja koji je očito mislio da je pronašao “ponudu života”. Na jednoj njemačkoj internetskoj stranici ugledao je oglas za automobil po cijeni koja se činila predobra da bi bila istinita.

Putem e-maila kontaktirao je osobe koje su mu se predstavile kao voditelji autokuće, dogovorio kupnju i uplatio više tisuća eura. Auto je trebao stići u Hrvatsku, no kada je kontaktirao tvrtku koja je navodno trebala obaviti transport – šok! Oni o isporuci nisu znali baš ništa.

Shvatio je da je prevaren, a slučaj je odmah prijavio policiji.

Policijski službenici sada istražuju cijeli događaj i tragaju za nepoznatim počiniteljem.

Policija: “Ne nasjedajte na nevjerojatne ponude!”

Iz Policijske uprave istarske poručuju kako se na internetu često pojavljuju oglasi kojima je cilj prijevara kupaca. Najčešće se radi o atraktivnim, nekoliko godina starim automobilima, s malom kilometražom i u dobrom stanju – no po cijenama znatno nižima od tržišnih.

“Građani moraju biti oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela”, upozoravaju iz policije.

Kako se zaštititi?

Policija podsjeća na nekoliko ključnih pravila:

Kupujte preko provjerenih online trgovina u Hrvatskoj ili EU.

Provjerite recenzije kupaca.

Plaćajte karticama i preko sigurnih pružatelja usluga.

Ne koristite javni WiFi kod plaćanja.

Ako nešto izgleda predobro da bi bilo istinito – gotovo sigurno nije istinito.

Ako vam proizvod ne stigne, prvo kontaktirajte prodavača, a ako nema odgovora, odmah se obratite banci.

