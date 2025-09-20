NA ČRNOMERCU /

Užas u Zagrebu: Sudarili se motociklist i autobus ZET-a

Užas u Zagrebu: Sudarili se motociklist i autobus ZET-a
Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Motorist je je živ i pri svijesti, a odvezla ga je Hitna pomoć

20.9.2025.
22:54
danas.hr
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška nesreća dogodila se u subotu u večernjim satima na zagrebačkom Črnomercu, kod skretanja s Ilice u Zagrebačku ulicu.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, došlo je do sudara motociklista i autobusa ZET-a

Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć. Motorist je je živ i pri svijesti, a odvezla ga je Hitna pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobila dosad najviše žena policajki, Gabrijela: 'Već od šestog razreda sam imala želju'

Prometna NesrećaNesrećaZet Autobus
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA ČRNOMERCU /
Užas u Zagrebu: Sudarili se motociklist i autobus ZET-a