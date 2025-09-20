Užas u Zagrebu: Sudarili se motociklist i autobus ZET-a

Teška nesreća dogodila se u subotu u večernjim satima na zagrebačkom Črnomercu, kod skretanja s Ilice u Zagrebačku ulicu.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, došlo je do sudara motociklista i autobusa ZET-a.

Na mjestu nesreće je velik broj policije i Hitna pomoć. Motorist je je živ i pri svijesti, a odvezla ga je Hitna pomoć.

