Jeste li ga vidjeli? U Slavoniji nestao muškarac (33): Policija moli za pomoć

U Požeško-slavonskoj županiji raspisana je potraga za Željkom Živkovićem (33) iz Vukovara, koji je u subotu nestao na području mjesta Nova Ljeskovica. Kako navodi policija, udaljio se iz svog boravišta u nepoznatom smjeru i otad mu se gubi svaki trag.

Živković je rođen 1992. godine u Novom Sadu, a iako prebiva u Vukovaru, posljednje prijavljeno boravište mu je upravo u Novoj Ljeskovici.

Visok je oko 190 centimetara, srednje tjelesne građe, smeđe kose i očiju te ovalnog lica. Posebno prepoznatljiv detalj jest da mu nedostaje drugi zub s lijeve strane.

U trenutku nestanka na sebi je imao bijelu kratku majicu, plave kratke hlače, visoke bijele čarape i crne natikače.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalom da se jave u najbližu postaju ili na broj 192. Evidenciju o slučaju vodi Policijska uprava požeško-slavonska.

