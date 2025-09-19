Šokirani Hrvat pitao tko danas ima 230.000 eura u kešu, ovo nije očekivao: 'Živi se i predobro'

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj za mnoge postaje nemoguća misija. U posljednjih deset godina cijene stanova u Hrvatskoj gotovo su se udvostručile, a prosječna cijena kvadrata u Zagrebu sada iznosi 3000 eura.

No, iako su cijene stanova dosegnule rekordne, promet na tržištu stanova pao je za 25 posto. Stručnjaci smatraju da će vlasnici morati sniziti cijene jer interes kupaca za nerealno visoke cijene jednostavno više ne postoji.

Ipak, i dalje ima onih koji, unatoč svemu, baš sada žele kupiti stan, a jedan je Hrvat na redditu podijelio svoje neugodno iskustvo. On je, naime, pronašao stan koji bi htio kupiti, ali je ostao bez njega jer prodavatelj nije htio čekati da mu se odobri kredit već je uzeo gotovinu od drugog kupca koji se javio naknadno.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

'Tko to ima 230.000 eura na računu?'

Prenosimo njegovu objavu: 'Dakle, pronašao sam si stan za kupnju. Zovem ja agenta, dogovorim sve i odem pogledati. Kažem da ću putem kredita uzeti stan. Da bi me dva dana kasnije zvao agent i rekao da je stan prodan. Da je došao drugi kupac i uplatio u komadu 230.000,00 € kupcu, te da se prodavatelju nije dalo čekati da meni odobre kredit. Eto ja sada razmišljam koji vrag. Tko to ima 230.000,00 € na računu da može samo tako uplatiti i kupiti? Ovo je doslovce postalo tko prvi njegova mlada'.

U naslovu posta na redditu čovjek se zapravo pita: 'Tko to kupuje u gotovini stanove?'. Objava je skupila čak 246 komenatara. Neki su ironični, neki humoristični, a neki - posve realni.

Prenosimo neke od najzanimljivijih komentara.

"Prema nedavno objavljenoj publikaciji Hrvatske narodne banke o financijskoj stabilnosti, čak 70 posto stambenih nekretnina u Hrvatskoj kupuje se gotovinom", stoji u jednom komentaru, dok se drugi korisnik reddita nadovezao: 'I zato će sada ta ista HNB ograničiti stambene kredite 'da smanje potražnju'. Kakav cirkus od rvacke poludrzave. Apartmandzije i “poduzetnici” kupuju sve gotovinom a nama kmetovima će još otežati put do stambenog kredita. Ali šta se ja živciram, bitan je nogomet, ustaše i partizani...' I otaj je dobio odgovor: 'Većina tih što kupuju kešom nisu ni apartmandžije ni poduzetnici nego su keš koji su dobili prodajom jedne nekretnine usmjerili u kupovinu druge'.

'Frende - imaju svi'

Mnogi su pokušali objasniti odakle ljudima gotovina.

"Ljudi preprodaju djedovine čija vrijednost je porasla, rade u inozemstvu. A i imaju hrpu sive i crne love za koje nitko ne zna i koja nije evidentirana tzv. lova u čarapama. Bankama se na ovim prostorima nikada nije vjerovalo jer su se države često mijenjale i lova je nestajala s računa. Zadnji put još od bivše drzave i onog kriminala 90-ih sa Ljubljanskom bankom, Dafiment bankom, Beobankom kad su devize nestale s računa i tko te šiša. Ljudi koji imaju keša, a keša u čarapama ima gomila ljudi. Ti kupuju nekretnine kešom jer se može", stoji u komentaru jednog korisnika reddita.

"Frende - svi imaju. Ovaj narod kuka kao olimpijsku disciplinu. Dobro ti vele, evo i ovaj koji je upravo prodao stan - on će tako doći i kupit dva manja. Da ga pitaš kako mu je u životu, ipak ima četvrt milijuna eura na računu, rekao bi ti da mu je teško, *ebe ga država, porez, štogod...", stoji u još jednom komentaru.

Ako je suditi po komentarima, u Hrvatskoj se super živi.

"Živiš ispod nekog kamena ili te tek pustilo iz podruma? Ljudi imaju para, a u Hrvatskoj kad imaš para prvo pravilo glasi, kukaj i samo kukaj. Nevjerojatno puno 'sirotinje' sam upoznao u životu koja kupuje nekretnine tako jednostavno kao da je jogurt na akciji u dućanu", navodi jedan.

Foto: Kaportal

'Živi se i previše dobro, to samo manjina glasno kuka'

"Stvar ti je u tome da su oni koji kukaju glasni, dok oni kojima je dobro šute i nećeš ih vidjet ni čut nigdje. Na svakog jednog kukavca imaš 100 onih koji šute i dobro žive. Ne treba suditi po "kuknjavi" jer je to samo mali postotak. To ti je isto kad ekipa uđe u grupu/forum za neki brand auta i onda kaže 'tu svi samo kukaju i pričaju o kvarovima, taj auto sigurno ne valja'. Ne, nego oni kojima je sve u redu, nemaju potrebe uopće ni biti tu ili ako jesu, samo čitaju, nemaju potrebe pisati. Na jednog koji se žali da ima probleme vjerojatno imaš 100 zadovoljnih kojima je sve super i ti ne pišu ništa. U Hrvatskoj se itekako dobro živi i u prosjeku narod ima love. Dovoljno je pogledati vozni park po cestama, gužve po cestama i parkinzima (bez obzira koliko skupo gorivo bilo), gužve po shopping centrima. Jbg svakim danom je sve gore. Više ne može čovjek ni doći i samo sjesti u restoran, bez da se prethodno rezervira. Živi se i previše dobro. To samo manjina glasno kuka pa se stječe dojam da je drugačije", tvrdi drugi korisnik u komentaru, na što je odmah dobio odgovor: 'Živa istina, moj tata se bavi građevinom i ove godine je prodao 10-ak stanova u zgradi i svi su plaćeni kešom. Kaj se tiče mog tate, na računu ima 12 eura, jučer sam vidio.'

Jedan korisnik navodi kako su s jedne strane Hrvati daleko bogatiji nego što se po kukanju čini, a i po tome što prikazuju Poreznoj.

"S druge strane imaš strance kojima to i nije tako strašno skupo jer su dobar dio života proveli u državama s bitno većim standardom. A imas i jebivjetre svih vrsta koji po RH i iz ostalih država svijeta dovukli zamračenu lovu, jer ovdje nitko ne pita otkuda, ako plaćaš gotovinom, daleko od očiju bilježnika, a kada jednom prodaju stan imati će čistu, opranu lovu. Malo je zajeb što je jedini preostali nacin dizanja plaća u RH smanjivanje poreza na rad, što znači da je dugoročno preostalo samo dizanje poreza na kapital, tj. nekretnine da bi se balansirao budžet. To u kombinaciji s prirodim padom stanovnika će kroz koje desetljeće dovesti, vjerojatno, do viška stanova i pada njihove cijene. ...ali jebiga, onaj tko zadnji izađe iz igre uvijek popuši to je uvijek bilo tako. ...digli bi oni porez i ranije ali priličan broj glavonja u vlasti i uz vlast, zajedno s crkvom ima u vlasništvu nekretnine pa im se to baš i 'ne da'", dao je zanimljiv osvrt jedan od korisnika reddita.

'Puno ljudi ima strašne količine novca na računu'

Korisnici reddita smatraju kako ljudi imaju keša na računima puno više nego što se misli.

"Većina nas običnjaka kupuje stanove na kredit. Ali puno ljudi ima strašne količine love na računima. A nisu ni nekakvi tajkuni ni krimosi. Nikad ne znaš tko je za kakve novce prodao nekakvu djedovinu negdje na dobroj lokaciji i sad ima na računima pare koje stoje. Ili su iz neke anonimne obitelji koja je "presiromašna" da bi bila po medijima i jet setu, a zarađuju mjesečno kao cijelo selo zajedno", navodi se u jednom komentaru.

Jedna žena je, pak, priznala da se ona našla u toj situaciji.

"Ja sam kupila u kešu nedavno (za manji iznos) jer smo prodali velik stan u centru (~150m2) i podjelili te novce od prodaje na 3 osobe. Vjerujem da većina što tako radi ima ili od prodaje stana, ili su naslijedili, ili neko zemljište prodali. Ili su otišli radit van HR za neke masne pare par godina i tamo živjeli ko siročeki pa se vratili tu sa malim bogatstvom. Naravno, ima i onih koji su jednostavno imućni ili su možda nekako manje legalno došli do novca. Ali mislim da je prosjek ovo što sam iznad rekla", navela je u komentaru.

Foto:

Ima dobar posao, pristojnu plaću, ali kupovina stana - teška muka

Ipak, ima i onih 'običnih' ljudi.

"Tek kad ideš kupovati stan ko 'običan čovjek', shvatiš koliko ljudi zapravo imaju para i onda se osjećaš jedan i neostvaren. Ja imam dobar posao, pristojnu plaću iznad hrvatskog prosjeka, a opet mi je kupnja stana teška muka jer ovisim samo o sebi. Nemoguće je dignuti neke ogromne kredite. I ja sam u procesu kupnje i situacija je jako apsurdna. Država nije uopće regulirala tržište. Nema nikakvog ograničenja za strance. Recimo u Sloveniji određeni postotak stranaca može kupovati kredite, prednost svakako imaju njihovi državljani, a ovdje kod nas je to divlji zapad. Nikog nije briga kako, ni odakle netko ima toliko novaca za platit u kešu pa se tako peru novci kod velike većine. Ostali su u razredu iznajmljivača, preprodavača i najmanji postotak, čini mi se, čine oni koji su uspješni poduzetnici (ne prevaranti). Uglavnom, suosjećam i sretno!", napisao je korisnik na redditu.

POGLEDAJTE VIDEO Kreću isplate povrata poreza za prve nekretnine: Evo na koji način možete ostvariti svoje pravo