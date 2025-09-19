Ipak ništa od početka suđenja četvorici bivših ministara! Jedan zbog bolesti nije mogao doći, doznajemo koji

Na zagrebačkom Županijskom sudu danas je trebalo početi suđenje Darku Horvatu, jedinom ministru uhićenom tijekom mandata te bivšim ministrima Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću i nekadašnjem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću zbog nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem.

Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčani potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Sva petorica optuženika poriču počinjenje kaznenih djela koja im se stavljaju na teret. Optužnica je potvrđena nakon što je Visoki kazneni sud (VKS) prošlog studenog odbio žalbe četvorice bivših ministara, kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanjem svih dokaza u postupku koji se na zagrebačkom Županijskom sudu vodi zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Time je odluka da su dokazi zakoniti postala pravomoćna te se na nju više nije bilo moguće žaliti. Više o tome čitajte OVDJE.

Odgođen početak

No izgleda da od svega toga ipak ništa. Naime, "sukladno uputi predsjednice vijeća u predmetu K-Us-19/2025, današnja rasprava u predmetu K-Us-19/2025 je odgođena zbog bolesti jednog od optuženika. Odredit će se novi termin rasprave, za koji će vrijediti izdano rješenje."

Kako nam je potvrdio reporter RTL-a Danas Mario Jurič koji je trebao pratiti ovo suđenje, na Sudu su se pojavili Horvat, Aladrović i Milošević, ali Tolušića nije bilo.