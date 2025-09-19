Novo poglavlje u jačanju otpornosti društva na dezinformacije u Jadranskoj regiji

Jadranski opservatorij za digitalne medije od 1. rujna 2025. ušao je u novu fazu kroz projekt ADMO 2.0, prekograničnu inicijativu posvećenu jačanju otpornosti društva na dezinformacije i suvremene izazove digitalnog okruženja. Pod vodstvom Sveučilišta u Dubrovniku, ADMO 2.0 okuplja devet partnerskih organizacija iz Hrvatske, Slovenije i Francuske: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Gong, RTL Hrvatska, Presscut d.o.o., Sveučilište u Ljubljani, Oštro Slovenija, Agence France-Presse (AFP) i XWiki. Projektni konzorcij usmjeren je na razvoj programa medijske pismenosti, suzbijanje štetnih dezinformacijskih narativa te stvaranje demokratskog, otpornog i informiranog društva.

Nastavljajući dosadašnju uspješnu suradnju, ADMO 2.0 okuplja istraživače, novinare, fact-checkere, stručnjake za medije i organizacije civilnog društva u jedinstveni multidisciplinarni centar. Tri prioritetna područja, kroz koja će u iduće dvije i pol godine projektni partneri djelovati, su: istraživanje, provjera činjenica (fact-checking) i medijska pismenost.

Najveći naglasak bit će na:

- praćenju i analizi trendova dezinformacija u regiji na temelju znanstvenih istraživanja,

- razotkrivanju štetnog sadržaja na internetu kroz fact-checking članke,

- osnaživanju kritičkog razmišljanja među širim građanstvom kroz medijsku pismenost i inovativna tehnološka rješenja,

- praćenju i izvještavanju o provedbi europskih regulatornih okvira u Hrvatskoj i Sloveniji,

- jačanju suradnje s Europskim opservatorijem za digitalne medije (EDMO) i drugim europskim središtima za borbu protiv dezinformacija.

“Kada smo 2023. pokrenuli ADMO, postavili smo si ambiciozan, ali nužan cilj: stvoriti regionalni centar koji će pratiti, analizirati i suzbijati dezinformacije u Hrvatskoj i Sloveniji, čvrsto povezan s EDMO mrežom. Danas možemo reći da smo uspjeli. Izgradili smo nešto trajno, vrijedno i značajno, i to ne samo za naše institucije, nego i za demokraciju u kojoj živimo. ADMO 2.0 nastavlja našu misiju osnaživanja zajednice za borbu protiv dezinformacija,” izjavio je prof. dr. sc. Mato Brautović, koordinator projekta sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Sveučilište u Ljubljani novi je projektni partner, međunarodno prepoznat zbog svoje stručnosti u istraživanju dezinformacija i u području novinarstva i medija.

“Edmund Burke jednom je rekao: ‘Za trijumf zla dovoljno je da dobri ljudi ne čine ništa.’ U doba dezinformacija, pokušaja manipulacije i potkopavanja demokracije, ne smijemo i nećemo šutjeti. Uloga sveučilišta je zaštititi i promovirati znanje, vjerodostojne informacije i istraživati koristeći pouzdane podatke. Ponosni smo što sudjelujemo u tako važnom projektu kao što je ADMO 2.0 i vjerujemo da ćemo doprinijeti otkrivanju razmjera i prirode dezinformacija u Jadranskoj regiji,” rekao je prof. dr. sc. Marko Milosavljević s Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani.

Oštro Slovenija i AFP nastavljaju s aktivnostima fact-checkinga, uvodeći nove video formate i duže analitičke članke.

"U današnjem digitalnom svijetu, u kojem se dezinformacije šire brže nego ikada, medijska pismenost postala je neophodna. Zato je misija ADMO projekta - njegovanje prekogranične kulture kritičkog razmišljanja i informiranog građanskog sudjelovanja - važnija nego ikada,” rekla je Nina Rozman, zamjenica urednika Razkrinkavanje.si.

“U AFP-u smo posebno zadovoljni jer nastavljamo raditi u ovom projektu koji nam omogućuje obraćanje široj javnosti. Tekstovi koji razotkrivaju dezinformacije i lažne vijesti te istodobno podupiru aktivnosti medijske pismenosti, od ključne su važnosti za društvo,” naglasio je Pierre Ausseill, direktor AFP Europe.

Udruga Gong nastavlja razvijati programe medijske pismenosti u suradnji s partnerima.

“Medijska pismenost pomaže građanima razumjeti poruke koje ih okružuju. Našim ih aktivnostima želimo potaknuti da kritički promišljaju o digitalnom sadržaju i bolje razumiju tehnološke promjene koje oblikuju našu stvarnost. Kao dio civilnog društva, Gong nastavlja pružati praktične informacije i uključivati građane u stvaranje pozitivnih društvenih promjena,” istaknula je Milica Bogdanović, stručnjakinja za medijsku pismenost.

Presscut d.o.o. razvija VerifAI, AI/NLP platformu za provjeru informacija u stvarnom vremenu.

“ADMO 2.0 ima ključnu ulogu u povezivanju istraživača, medija i civilnog društva kako bi se otkrili štetni narativi i razvili praktični programi medijske pismenosti. Takva koordinacija osnažuje naše individualne napore, ubrzava otkrivanje dezinformacija na više jezika i pretvara dobre prakse u stvarne rezultate. Građanima ćemo ponuditi našu VerifAI platformu kako bi brzo i pouzdano mogli samostalno provjeriti informacije,” izjavila je Jasmina Garaj Golubiček, direktorica Presscuta.

XWiki će nastaviti pružati open-source tehničku podršku, osiguravajući dostupnost svih rezultata projekta. “Kao europska tvrtka s multikulturalnim timom, XWiki je ponosan što kroz svoju platformu doprinosi drugoj fazi ADMO projekta. Naš portal prikazuje rad novinara, istraživača i profesionalaca u području medijske pismenosti, nudeći široj javnosti korisne sadržaje na tri jezika,” dodao je Ludovic Dubost, osnivač i izvršni direktor XWikija.

ADMO 2.0 sufinancira Europska komisija kroz program Digitalna Europa. Projekt nastavlja jačati regionalnu i međusektorsku suradnju s ciljem izgradnje otpornog društva u vremenu obilježenom informacijskim poremećajem.