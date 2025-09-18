SoMo Borac dovodi Pinterest u Zagreb: Kako optimizirati pretraživanje i vratiti užitak online kupnje

SoMo Borac konferencija o digitalnom marketingu, oglašavanju i medijima održava se treću godinu zaredom i okuplja imena koja oblikuju industriju i trendove u svijetu digitala, a organizatori najavljuju predavače koji će u svojim predavanjima posjetiteljima dati konkretne savjete iz vlastitog iskustva.

Dok prijave za dodjelu priznanja najboljim kampanjama još traju, organizatori su najavili prvog stranog keynote speakera koji dolazi iz Pinteresta. Eoin Carrigan dolazi iz Dublina kako bi publici u Zagrebu 24. listopada otkrio kako Pinterest koristi inovacije AI-ja: „Internet nam je donio bezbroj načina da pronađemo ono što tražimo, ali negdje po putu nestala je radost kupovine. U Pinterestu tu radost vraćamo – uz pomoć umjetne inteligencije razvijamo dublju i širu vizualnu pretragu i otkrivanje sadržaja, stvarajući nove prilike da brendovi pobjeđuju na tržištu“, najavljuje Carrigan. Nakon više od deset godina rada u tehnološkim gigantima, s iskustvom razvoja poslovnih partnerstava u više od 40 zemalja diljem svijeta, Eoin će pokazati kako umjetna inteligencija mijenja način na koji pretražujemo i otkrivamo sadržaj na internetu.

Telegramov Prvi glas prvi je dnevni podcast u Hrvatskoj, a u svega nekoliko mjeseci postao je najslušaniji news podcast u zemlji. Svaka epizoda broji oko 20.000 slušanja, dok sadržaj na mrežama doseže milijunske preglede. Filip Raunić, video i audio urednik Telegrama, u predavanju “Podcast Prvi glas, kako i zašto nismo propali?” otkrit će kako su postigli taj uspjeh, zašto podcast objavljuju već u 4:30 ujutro i zašto vjeruje da Hrvatsku u 2026. čeka pravi podcast boom.

Od Pinterest inovacija do domaćih podcast zvijezda

Kako se brendovi mogu povezati sa publikom stvarajući priče koje su istinite, iskrene i pamtljive objasnit će Sean Poropat, Kreativni direktor i suosnivač Studija Sonda. U predavanju propituje moraju li brandovi današnjice tražiti nove načine suradnje i obraćanja svojoj publici te kroz 7 faza projekta Designed by People studija Sonda pokazuje kako je moguće efikasno pomicati granice tradicionalne suradnje između brendova i publike.

