Prostrijelne rane, tupi udarci, vezanje žicom: Pronađeni posmrtni ostaci 36 hrvatskih žrtava

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved obišao je u četvrtak lokacije iskapanja posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, na području Kipišća kod Novog Marofa, gdje su do sada pronađeni posmrtni ostaci 36 žrtava.

Foto: evarazdin

"U proteklih desetak dana proveli smo intenzivna iskapanja na tri mikrolokacije. Iz dvije su do sada pronađena 36 posmrtna ostatka – 35 muških i jedna ženska osoba. Riječ je pretežno o mlađim osobama, od kojih je troje bilo mlađe od 20 godina, dok su ostali bili između 20 i 35 godina", izjavio je nakon obilaska lokacija grobišta ministar Medved.

Žrtve pretežito mlade osobe, vezane žicom i nasilno ubijene

Naglasio je kako je na temelju pronađenih predmeta jasno da su žrtve bile vezane žicom s rukama na leđima, a na lubanjama ubijenih vidljive su prostrijelne rane i ozljede od udaraca tupim predmetima.

Foto: evarazdin

"Činjenica je da su ti ljudi nasilno ubijeni", istaknuo je potpredsjednik Vlade ministar Medved u izjavi novinarima koju je dao kod Spomen-obilježja na Kipišću u Možđencu u blizini Novog Marofa.

Najavio je da Ministarstvo hrvatskih branitelja neće stati s radovima i ekshumacijama te kako će se nastaviti istraživati sve lokacije na području Novog Marofa. Naime, prema zapisima, iskazima i sjećanjima svjedoka, mnoge hrvatske žrtve bile su ranjenici koje su jugoslavenski partizani odveli iz bolnice u Novom Marofu i ubili.

Foto: evarazdin

Na području Varaždinske županije 60-tak masovnih grobišta

"Desetljećima su obitelji hrvatskih žrtava u strahu čuvale istinu, a sada sve više ljudi progovara i pomaže nam u pronalasku posmrtnih ostataka. Naša je obveza pronaći sve žrtve, provesti ekshumaciju i omogućiti im dostojanstven posljednji ispraćaj", poručio je ministar Medved.

Foto: evarazdin

Prema dosadašnjim procjenama, na spomenutom području kod Novog Marofa nalazi se devet lokacija, u koje su partizani i jugoslavenski komunisti po završetku rata 1945. godine bacili više od 600 pogubljenih hrvatskih vojnika i civila.

Varaždinski župan Anđelko Stričak izjavio je da na području Varaždinske županije postoji 60-tak grobišta, s procjenom da se u njima nalazi više od 5300 žrtava.

Foto: evarazdin

"Obitelji nikada nisu saznale njihovu sudbinu, nisu znali gdje zapaliti svijeću. Zato je naša obveza istražiti sve masovne grobnice, prikupiti posmrtne ostatke i omogućiti im dostojanstvenu sahranu", istaknuo je Stričak.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač podsjetio je da je Grad pokrenuo razgovore s mještanima i lociranje svih mikrolokacija grobišta hrvatskih žrtava.

"Prema svjedočanstvima, riječ je pretežno o hrvatskim vojnicima, jednim dijelom dovedenima iz Varaždina, smještenima u tadašnji zatvor u sklopu današnje bolnice u Novom Marofu, odakle su kolone tjerane po šumama. Uz vojnike bilo je i civila, žena, pa čak i maloljetnika, što potvrđuju i rezultati pregleda kostiju", zaključio je Jenkač.

