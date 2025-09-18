Vratila se opaka bolest! Ministarstvo se upravo oglasilo: 'Pridržavajte se biosigurnosnih mjera'
Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su danas u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko - baranjskoj županiji
Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novo Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko - baranjskoj i Vukovarsko - srijemskoj županiji zbog širenja afričke svinjske kuge.
Novi slučajevi potvrđeni su danas u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko - baranjskoj županiji.
- Zone zaštite uvedena je u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Odnosi se na naselja:
- Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka
- Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut
- Lug, Podunavlje i Vardarac na području općine Bilje
- Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac
- Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi
- Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci
- Vera na području općine Trpinja
Zona nadziranja uvedena je na području u Osječko - baranjskoj županiji i Vukovarsko - srijemskoj županiji, i to u naseljima:
- Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi
- Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
- Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac
- općina Darda
- Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka
- Aljmaš i Erdut na području općine Erdut
- Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac
- Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje
- Livana na području općine Čepin
- Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo
- Silaš i Palača na području općine Šodolovci
- Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja
- Lipovača na području grada Vukovara
- Borovo na području općine Borovo
- Korog u općini Tordinci
- Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci
- Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci
- Berak na području općine Tompojevci
- Negoslavci na području općine Negoslavci
- Komletinci i Otok na području grada Otoka
- Privlaka na području općine Privlaka
- Mirkovci na području grada Vinkovci
- Cerić na području općine Nuštar.
Iz Ministarstva apeliraju na suradnju s veterinarima i pridržavanje biosigurnosnih mjera.
POGLEDAJTE VIDEO: Afrička svinjska kuga poharala Baranju: Tisuće usmrćenih svinja, prijeti manjak kulena