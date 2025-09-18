POTVRĐENI NOVI SLUČAJEVI /

Vratila se opaka bolest! Ministarstvo se upravo oglasilo: 'Pridržavajte se biosigurnosnih mjera'

Foto: Borna Jaksic/pixsell

Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su danas u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko - baranjskoj županiji

18.9.2025.
20:44
Ines Nastav
Borna Jaksic/pixsell
Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novo Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko - baranjskoj i Vukovarsko - srijemskoj županiji zbog širenja afričke svinjske kuge

Novi slučajevi potvrđeni su danas u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac  u Osječko - baranjskoj županiji. 

  • Zone zaštite uvedena je u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Odnosi se na naselja: 
  • Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka
  • Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut
  • Lug, Podunavlje i Vardarac na području općine Bilje
  • Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac
  • Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi
  • Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci
  • Vera na području općine Trpinja

Zona nadziranja uvedena je na području u Osječko - baranjskoj županiji i Vukovarsko - srijemskoj županiji, i to u naseljima:  

  • Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi
  • Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
  • Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac
  • općina Darda
  • Klisa,  Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka
  • Aljmaš i Erdut  na području općine Erdut
  • Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac
  • Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje
  • Livana na području općine Čepin
  • Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo
  • Silaš i Palača na području općine Šodolovci

  • Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja
  • Lipovača na području grada Vukovara
  • Borovo na području općine Borovo
  •  Korog u općini Tordinci
  •  Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci
  • Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci
  • Berak na području općine Tompojevci
  • Negoslavci na području općine Negoslavci
  • Komletinci i Otok na području grada Otoka
  • Privlaka na području općine Privlaka
  •  Mirkovci na području grada Vinkovci
  • Cerić na području općine Nuštar.

Iz Ministarstva apeliraju na suradnju s veterinarima i pridržavanje biosigurnosnih mjera.

POGLEDAJTE VIDEO: Afrička svinjska kuga poharala Baranju: Tisuće usmrćenih svinja, prijeti manjak kulena

