Vratila se opaka bolest! Ministarstvo se upravo oglasilo: 'Pridržavajte se biosigurnosnih mjera'

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novo Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko - baranjskoj i Vukovarsko - srijemskoj županiji zbog širenja afričke svinjske kuge.

Novi slučajevi potvrđeni su danas u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko - baranjskoj županiji.

Zone zaštite uvedena je u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Odnosi se na naselja:

Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka

Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut

Lug, Podunavlje i Vardarac na području općine Bilje

Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac

Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi

Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci

Vera na području općine Trpinja

Zona nadziranja uvedena je na području u Osječko - baranjskoj županiji i Vukovarsko - srijemskoj županiji, i to u naseljima:

Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi

Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac

Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac

općina Darda

Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka

Aljmaš i Erdut na području općine Erdut

Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac

Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje

Livana na području općine Čepin

Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo

Silaš i Palača na području općine Šodolovci

Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja

Lipovača na području grada Vukovara

Borovo na području općine Borovo

Korog u općini Tordinci

Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci

Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci

Berak na području općine Tompojevci

Negoslavci na području općine Negoslavci

Komletinci i Otok na području grada Otoka

Privlaka na području općine Privlaka

Mirkovci na području grada Vinkovci

Cerić na području općine Nuštar.

Iz Ministarstva apeliraju na suradnju s veterinarima i pridržavanje biosigurnosnih mjera.

