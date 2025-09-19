Nakon dva intenzivna i sadržajna dana u četvrtak navečer u Postirama na otoku Braču je dodjelom nagrada za izvrsnost i prigodnom svečanom večerom završen međunarodni simpozij „Maslinova ulja Hrvatske i jadranske obale“.

Foto: Domagoj Blažević

Na ovom važnom stručnom skupu koji su zajedno organizirali prestižni svjetski maslinarski magazin „Olive Oil Times“ i Turistička zajednica Općine Postira, sudjelovalo je oko 150 maslinarskih stručnjaka, znanstvenika, proizvođača i kušača maslinovog ulja iz desetak zemalja uz prisustvo brojnih hrvatskih maslinara, kojih je bilo iz svih naših maslinarskih krajeva od Istre do Dubrovnika.

Foto: Domagoj Blažević

Utemeljitelj „Olive Oil Times“ magazina, te prvi čovjek najvećeg i najznačajnijeg natjecanja za maslinova ulja – NYIOOC, Curtis Cord, nije krio oduševljenje dolaskom u Postira, na Brač i u Hrvatsku. „Zahvaljujući iznimnom trudu i radu vaših maslinara, posljednjih godina svjedočimo nevjerojatnom skoku u kvaliteti maslinovih ulja koji dolaze iz Dalmacije i šire jadranske regije. Došli smo ovdje prvenstveno kako bismo odali priznanje svim proizvođačima i entuzijastima zbog kojih vaša ulja postaju hit u svijetu maslinarstva, ali kako bismo se i osobno osvjedočili o vašoj maslinarskoj kulturi i jednom novom svijetu o kojem donedavno nismo znali gotovo ništa.“

Posebnost i autentičost hrvatskih ulja

Objasnio je i vrlo jednostavan razlog zašto je, nakon sličnih događaja u New Yorku i Londonu, za domaćina ovog simpozija odabrao upravo Postira: „Od oko 5 milijuna stabala maslina koliko ih imate u Hrvatskoj, milijun ih je ovdje na Braču. Znači ovo je, bez sumnje, vrlo važno i primjereno mjesto za našu svrhu, slavljenje i širenje te drevne kulture i tradicije proizvodnje maslina i maslinovog ulja“.

Foto: Domagoj Blažević

Značajan dio programa simpozija bio je vezan uz radionicu i tečaj kušanja maslinovog ulja, koje je provodila licencirana stručnjakinja za kušanje ulja i sudac na NYIOOC natjecanju najboljih svjetskih ulja, Carola Dummer Medina, koja je u Postira došla čak iz Čilea. „Priznajem da sam od prije nekoliko godina zaljubljenik u hrvatska ulja. Imaju neku posebnost, autentičnost kakvu potrošači sada traže i jako mi je drago da se i osobno mogu upoznati s jedinstvenosti ovog kraja koja vaša ulja čini tako uzbudljivima.“ Istaknula je i značaj organizacije ovakvog događaja za hrvatsko maslinarstvo. „Mislim da je ovaj simpozij odlična prilika za proizvođače maslinova ulja iz ove regija da povjeruju u sebe, da steknu više samopouzdanja i svijest da zaista rade nešto dobro. Olive Oil Times je zaista poznat i važan medij u svijetu maslinarstva i to da je ovdje je velika i značajna stvar“.

Foto: Domagoj Blažević

Korak više u promociji maslinarstva Brača, ali i Hrvatske

Na simpoziju je održano i više radionica, predavanja i panela koji su pokrili različite teme, od onih koji se tiču prošlosti i budućnosti maslinarstva, preko jačanja prepoznatljivosti i promocije hrvatskih ulja u svijetu do utjecaja klimatskih promjena na uzgoj maslina.

Foto: Domagoj Blažević

Suorganizator simpozija bila je Turistička zajednica Općine Postira, čije direktorica, Ivana Jelinčić, nije krila zadovoljstvo da je, nakon već globalno poznatog Svjetskog prvenstva u branju maslina, njeno mjesto domaćin još jednog značajnog maslinarskog događaja. „Ovaj simpozij je još jedan korak više u promociji i razvoju maslinarstva Postira, Brača, ali i cijele Hrvatske. Ponosna sam što smo dokazali da smo sposobni organizirati i najzahtjevnije događaje, a posebno me veseli da su svi sudionici oduševljeni programom, organizacijom i načinom na koji su ih Postirani primili“.

Simpozij je uz organizatore, Olive Oil Times i TZO Postira, između ostalih pokrovitelja i sponzora, podržalo i Ministarstvo turizma i sporta, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatska turistička zajednica.