Brač u znaku maslina: Svjetski simpozij u Postirama okupio elitu maslinarstva
Prestižni maslinarski magazin „Olive Oil Times“ u Postira doveo maslinare iz cijelog svijeta na simpozij o maslinovim uljima Hrvatske i jadranske obale
Nakon dva intenzivna i sadržajna dana u četvrtak navečer u Postirama na otoku Braču je dodjelom nagrada za izvrsnost i prigodnom svečanom večerom završen međunarodni simpozij „Maslinova ulja Hrvatske i jadranske obale“.
Na ovom važnom stručnom skupu koji su zajedno organizirali prestižni svjetski maslinarski magazin „Olive Oil Times“ i Turistička zajednica Općine Postira, sudjelovalo je oko 150 maslinarskih stručnjaka, znanstvenika, proizvođača i kušača maslinovog ulja iz desetak zemalja uz prisustvo brojnih hrvatskih maslinara, kojih je bilo iz svih naših maslinarskih krajeva od Istre do Dubrovnika.
Utemeljitelj „Olive Oil Times“ magazina, te prvi čovjek najvećeg i najznačajnijeg natjecanja za maslinova ulja – NYIOOC, Curtis Cord, nije krio oduševljenje dolaskom u Postira, na Brač i u Hrvatsku. „Zahvaljujući iznimnom trudu i radu vaših maslinara, posljednjih godina svjedočimo nevjerojatnom skoku u kvaliteti maslinovih ulja koji dolaze iz Dalmacije i šire jadranske regije. Došli smo ovdje prvenstveno kako bismo odali priznanje svim proizvođačima i entuzijastima zbog kojih vaša ulja postaju hit u svijetu maslinarstva, ali kako bismo se i osobno osvjedočili o vašoj maslinarskoj kulturi i jednom novom svijetu o kojem donedavno nismo znali gotovo ništa.“
Posebnost i autentičost hrvatskih ulja
Objasnio je i vrlo jednostavan razlog zašto je, nakon sličnih događaja u New Yorku i Londonu, za domaćina ovog simpozija odabrao upravo Postira: „Od oko 5 milijuna stabala maslina koliko ih imate u Hrvatskoj, milijun ih je ovdje na Braču. Znači ovo je, bez sumnje, vrlo važno i primjereno mjesto za našu svrhu, slavljenje i širenje te drevne kulture i tradicije proizvodnje maslina i maslinovog ulja“.
Značajan dio programa simpozija bio je vezan uz radionicu i tečaj kušanja maslinovog ulja, koje je provodila licencirana stručnjakinja za kušanje ulja i sudac na NYIOOC natjecanju najboljih svjetskih ulja, Carola Dummer Medina, koja je u Postira došla čak iz Čilea. „Priznajem da sam od prije nekoliko godina zaljubljenik u hrvatska ulja. Imaju neku posebnost, autentičnost kakvu potrošači sada traže i jako mi je drago da se i osobno mogu upoznati s jedinstvenosti ovog kraja koja vaša ulja čini tako uzbudljivima.“ Istaknula je i značaj organizacije ovakvog događaja za hrvatsko maslinarstvo. „Mislim da je ovaj simpozij odlična prilika za proizvođače maslinova ulja iz ove regija da povjeruju u sebe, da steknu više samopouzdanja i svijest da zaista rade nešto dobro. Olive Oil Times je zaista poznat i važan medij u svijetu maslinarstva i to da je ovdje je velika i značajna stvar“.
Korak više u promociji maslinarstva Brača, ali i Hrvatske
Na simpoziju je održano i više radionica, predavanja i panela koji su pokrili različite teme, od onih koji se tiču prošlosti i budućnosti maslinarstva, preko jačanja prepoznatljivosti i promocije hrvatskih ulja u svijetu do utjecaja klimatskih promjena na uzgoj maslina.
Suorganizator simpozija bila je Turistička zajednica Općine Postira, čije direktorica, Ivana Jelinčić, nije krila zadovoljstvo da je, nakon već globalno poznatog Svjetskog prvenstva u branju maslina, njeno mjesto domaćin još jednog značajnog maslinarskog događaja. „Ovaj simpozij je još jedan korak više u promociji i razvoju maslinarstva Postira, Brača, ali i cijele Hrvatske. Ponosna sam što smo dokazali da smo sposobni organizirati i najzahtjevnije događaje, a posebno me veseli da su svi sudionici oduševljeni programom, organizacijom i načinom na koji su ih Postirani primili“.
Simpozij je uz organizatore, Olive Oil Times i TZO Postira, između ostalih pokrovitelja i sponzora, podržalo i Ministarstvo turizma i sporta, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatska turistička zajednica.