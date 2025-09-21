Motociklist sletio s ceste u Slavoniji: Helikopterom ga prevezli u KBC

RUČNE BOMBE, PIŠTOLJI, PANCIRKE /
Otkriveno tko je pucao u dva zagrebačka kvarta: Pištoljem krenuo i na policajce, a u kući mu našli hrpu oružja
Vozač je teško ozlijeđen te je hitno prevezen helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek
U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Čaglin u naselju Paka ozlijeđen je motociklist. Kako javlja SiB, motociklist je sletio s kolnika te završio u putnom kanalu.
Teško ozlijeđeni vozač, hitno je prevezen helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek.
Na mjestu događaja je policija, slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobila dosad najviše žena policajki, Gabrijela: 'Već od šestog razreda sam imala želju'