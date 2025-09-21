STRAŠNA NESREĆA /

Motociklist sletio s ceste u Slavoniji: Helikopterom ga prevezli u KBC

Motociklist sletio s ceste u Slavoniji: Helikopterom ga prevezli u KBC
Foto: Ilustracija/David Jerkovic/pixsell

Vozač je teško ozlijeđen te je hitno prevezen helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek

21.9.2025.
17:04
danas.hr
Ilustracija/David Jerkovic/pixsell
U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Čaglin u naselju Paka ozlijeđen je motociklist. Kako javlja SiB, motociklist je sletio s kolnika te završio u putnom kanalu.

Teško ozlijeđeni vozač, hitno je prevezen helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek.

Na mjestu događaja je policija, slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

ČaglinKbc OsijekTeška Prometna NesrećaMotociklist
