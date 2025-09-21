RANOJUTARNJA DRAMA /

Nova pucnjava u Zagrebu: 'Opalio' po obiteljskoj kući, meci se zaustavili u potkrovlju

Foto: David Jerkovic/pixsell

U kući su u tom trenutku bili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji, nasreću, nisu ozlijeđeni

21.9.2025.
12:48
Dunja Stanković
David Jerkovic/pixsell
Nova pucnjava uznemirila je Zagrepčane u subotu malo prije šest sati kada je nepoznati počinitelj ispalio više hitaca prema obiteljskoj kući u naselju Mala Mlaka.  

Prema informacijama zagrebačke policije, sve se dogodilo u Malomlačkoj ulici u 5.45 sati. Počinitelj je prišao kući 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje i zapucao prema kući. 

Meci su pogodili zapadni dio objekta, probili prozor i zaustavili se u potkrovlju. 

U kući su u tom trenutku bili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji, nasreću, nisu ozlijeđeni. 

U tijeku je istraga koja će otkriti motive i detalje zločina. 

Ovo je još jedna u nizu pucnjava u glavnome gradu koje su se zaredale ovoga i prošloga mjeseca.Policija je prije nekoliko dana uhitila muškarca za kojeg sumnjaju da je u dva navrata pucao u kuće u Dubravi i Novom Zagrebu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pucao po Zagrebu, ali prava drama odvijala se prilikom privođenja: 'Imao je oružje u rukama...'

 

