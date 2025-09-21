Nova pucnjava u Zagrebu: 'Opalio' po obiteljskoj kući, meci se zaustavili u potkrovlju

Nova pucnjava uznemirila je Zagrepčane u subotu malo prije šest sati kada je nepoznati počinitelj ispalio više hitaca prema obiteljskoj kući u naselju Mala Mlaka.

Prema informacijama zagrebačke policije, sve se dogodilo u Malomlačkoj ulici u 5.45 sati. Počinitelj je prišao kući 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje i zapucao prema kući.

Meci su pogodili zapadni dio objekta, probili prozor i zaustavili se u potkrovlju.

U kući su u tom trenutku bili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji, nasreću, nisu ozlijeđeni.

U tijeku je istraga koja će otkriti motive i detalje zločina.

Ovo je još jedna u nizu pucnjava u glavnome gradu koje su se zaredale ovoga i prošloga mjeseca.Policija je prije nekoliko dana uhitila muškarca za kojeg sumnjaju da je u dva navrata pucao u kuće u Dubravi i Novom Zagrebu.

