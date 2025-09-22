TUŽNA VIJEST /

Tragedija na Dravi: U prevrtanju čamca utopio se podravski poduzetnik

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje

22.9.2025.
6:31
U rijeci Dravi kod Ferdinandovca u nedjelju u popodnevnim satima utopio se 63-godišnji muškarac nakon prevrtanja čamca u kojem se nalazio, izvijestila je Policijska uprava koprivničko križevačka.

Podravski.hr doznaje da je poginuo Mirko Mihaljić, poduzetnik iz Molve Greda, naselja na području Općine Molve. Mirko je bio s prijateljima u čamcu koji se u jednom trenutku prevrnuo. Iako su ga prijatelji vrlo brzo izvukli iz vode i pokušali ga reanimirati, spasa nije bilo, tim Hitne pomoć potvrdio je smrt. 

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

