Tragedija na Dravi: U prevrtanju čamca utopio se podravski poduzetnik

U rijeci Dravi kod Ferdinandovca u nedjelju u popodnevnim satima utopio se 63-godišnji muškarac nakon prevrtanja čamca u kojem se nalazio, izvijestila je Policijska uprava koprivničko križevačka.

Podravski.hr doznaje da je poginuo Mirko Mihaljić, poduzetnik iz Molve Greda, naselja na području Općine Molve. Mirko je bio s prijateljima u čamcu koji se u jednom trenutku prevrnuo. Iako su ga prijatelji vrlo brzo izvukli iz vode i pokušali ga reanimirati, spasa nije bilo, tim Hitne pomoć potvrdio je smrt.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

