Ruska nuklearna podmornica ispalila krstareću raketu: Pogodila metu udaljenu 200 km

Ruska nuklearna podmornica s krstarećim raketama Arhangelsk izvela je napad raketama Oniks u vježbi u Barentsovom moru, izjavila je služba za tisak ruske Sjeverne flote.

Tiskovna služba flote napomenula je da je lansiranje rakete Oniks na pomorsku metu udaljenu oko 200 kilometara izvedeno iz podvodnog položaja.

Meta je pogođena izravno, piše caliber.az.

Foto: East2west News

Foto: East2west News

Profesionalnost na razini

Zapovjednik Sjeverne flote admiral Konstantin Kabantsov naglasio je da je tijekom pripreme i izvršenja lansiranja posada Arhangelska pokazala profesionalnost i pomorsku stručnost.

Područje određeno za vježbu unaprijed zatvoreno za civilne brodove i zrakoplove, a sigurnost osiguravaju plovila Kolske flotile.

Arhangelsk je podmornica s krstarećim raketama na nuklearni pogon Jasen-M projekta 885M. Položena je 2015., porinuta je krajem studenog 2023., a u službu ruske mornarice ušla je u prosincu prošle godine.

