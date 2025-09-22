Vještaci otkrili jezive detalje o dječaku ubojici: Zbog jedne stvari nije bilo više žrtava

Sudski vještaci psihijatar i psiholog koji su vještačili dječaka ubojicu koji je u svibnju 2023. u beogradskoj osnovnoj školi ubio devetero vršnjaka i djelatnika školskog osiguranja, izjavili su u ponedjeljak pred Višim sudom u Beogradu da je dječak u trenutku stravičnog zločina bio sposoban rasuđivati i upravljati vlastitim postupcima.

Vještak Miodrag Stanković izjavio je da je dječak ubojica bio svjestan svojeg djela, ali i da je u jednom vrlo kratkom razdoblju imao suženje svijesti. Stanković je dodao i da se maloljetnik "nije bavio time kako će njegova okolina reagirati na izvršenje tog djela" te da je bio svjestan posljedica, javlja Kurir.rs.

"Razdoblje suženja svijesti omeo ga je da do kraja provede plan i da bude više žrtava", ocijenio je vještak i naveo da je dječak ubojica pažljivo isplanirao zločin i istražio kakve će biti sankcije za masovno ubojstvo.

Predao se bez oružja

"Maloljetnik je isplanirao i kako zaštititi vlastiti život, odnosno predao se bez oružja koje je odbacio dalje u školskom dvorištu, kazao je Miodrag Stanković pa dodao da je ubojica "planirao da 'djelo' bude veliko i teško" te da je znao da je posljedica zatvor. "Plan je prekinuo kada je shvatio da se sam razoružao, jer je bio kod prozora u učionici bez okvira pištolja i ruksaka".

Stanković je također rekao da je maloljetni ubojica istaknuo da se sjeća da je najprije ubio čuvara škole, potom dvije dežurne učenice i još jednu djevojčicu ispred WC-a.

Vještakinja Aneta Lakić je pak rekla da se u pitanje dovodi dječakovo pamćenje, jer je na pitanje je li vidio krv odgovorio niječno i dodao da je samo pucao u tijela. Lakić je navela da se i na snimkama školskim kamera vidi da je bio u panici.

