Horor u prtljagi na aerodromu! Rutinskom kontrolom našli lubanju i kosti...

Rutinska kontrola u međunarodnoj zračnoj luci Tampa na Floridi ubrzo je dobila strašan zaokret kada su carinici u koferu putnika pronašli ljudske ostatke. Putnik je isprva prijavio da prenosi 10 cigara, no agenti američke carine i granične kontrole u zračnoj luci otkrili su puno više.

Direktor terenskih operacija Carlos Martel otkrio je da su u prtljazi putnika pronađeni lubanja i drugi ostaci ljudskih kosti zamotani u aluminijsku foliju.

"Putnik je tvrdio da su ostaci namijenjeni za rituale, ali zbog ozbiljnih zdravstvenih rizika zaplijenjeni su i uništeni", dodao je Martel na X-u, koji je objavio i fotografije.

What started as a passenger declaring just 10 cigars at @FlyTPA turned bizarre. CBP Agriculture Specialists uncovered prohibited plants, undeclared cigars, and a foil-wrapped duffel bag containing what looked like human remains, including part of a… pic.twitter.com/yxFKtU5EQP — Director of Field Operations Carlos C. Martel (@DFOFlorida) September 18, 2025

'Nikad ne znate što možete pronaći u prtljagi'

Na njima se vide lubanja, čeljust i hrpa malih kostiju zamotanih u foliju.

Agenti su pronašli zabranjene biljke i druge neprijavljene cigare, prema NBC News-u.

Prema službenim informacijama na web stranici carine, stoji da putnici moraju imati smrtovnice ako putuju s posmrtnim ostacima namijenjenima za pokop ili kremiranje. To su također dužni učiniti sukladno zahtjevima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

"U našoj carinskoj službi nikad ne znamo što se svem može naći u prtljagi, ali krijumčari bi trebali znati da ćemo uvijek imati 'kost za odabrati' (a bone to pick)", dodao je Martel u objavi u očitoj igri riječima na ovaj nesvakidašnji slučaj.

Izraz "bone to pick" doslovno se prevodi kao "kost za odabrati", no izreka zapravo znači da netko želi razgovarati ili raspravljati jer je nezadovoljan onime što je druga strana rekla ili učinila. U hrvatskom bi se to moglo prevesti kao "imam ti nešto za reći" ili "neću ti ostati dužan".

