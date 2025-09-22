Mučno otkriće seksualnih zlostavljanja djece, pomogla i Hrvatska: 'Trauma za cijeli život'

U dvotjednoj operaciji u kojoj je sudjelovalo 20 zemalja, među njima i Hrvatska, identificirano je 51 dijete koja su žrtve seksualnog nasilja, otkrio je Europol u ponedjeljak.

Velika operacija u suradnji sa stručnjacima Europola, Interpola i 22 zemlje radila je od 8. do 19. rujna rame uz rame u sjedištu Europola u Haagu kako bi analizirali fotografije, identificirali zlostavljanu djecu i zaštitili ih. U akciji su pomogli hrvatska Uprava kriminalističke policije i Nacionalni odjel za kibernetički kriminal.

Od mališana do tinejdžera

Stručnjaci su analizirali preko 300 skupova podataka koji prikazuju žrtve seksualnog iskorištavanja djece. Među njima su bili mališani oba spola, od onih najmlađih do tinejdžera, raznih nacionalnosti i etičkog podrijetla. Na temelju pronađenih tragova, nacionalnim vlastima su poslali 213 tragova za daljnju istragu.

"Materijali o seksualnom zlostavljanju djece mogu se stvoriti u jednoj prostoriji, a ipak se trenutačno proširiti svijetom, nanoseći djeci traumu za cijeli život. Kroz naprednu analizu, digitalnu forenziku i blisku međunarodnu suradnju, Europol ponekad može locirati upravo prostoriju u kojoj se zlostavljanje dogodilo. Ali prečesto stojimo ispred tih vrata, znajući što se dogodilo unutra, ali nemamo ključ za spašavanje djeteta", poručila je izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle, nazvavši 17. izdanje Europolove Radne skupine za identifikaciju žrtava "izuzetno uspješnim".

"Ipak, moramo se zapitati: Koliko bismo još djece mogli zaštititi da smo imali prave digitalne alate i prave ključeve? Zato se ne smijemo ograničiti na stare načine razmišljanja. Moramo poduzeti hrabre i inovativne korake kako bismo zaštitili svako dijete koje možemo", upozorila je.

Radna skupina za identifikaciju žrtava (VIDTF) prvi je put organizirana 2014. godine. Od tada se broj analiziranih skupova podataka eksponencijalno povećao, uz Europolovu bazu podataka, koja je stvorena 2006. godine i sada sadrži preko 111 milijuna jedinstvenih fotografija i videozapisa seksualnog iskorištavanja djece.

Utrka s vremenom

Uz rastuću količinu slika, razmjena materijala seksualnog zlostavljanja djece (CSAM) sada se čini mnogo češćom nego u prošlosti, vjerojatno zbog dostupnosti i velikog kapaciteta pohrane mobilnih telefona. Paralelno s tim, CSAM generiran umjetnom inteligencijom postao je jedan od glavnih načina na koje počinitelji proizvode, stječu i pohranjuju takav materijal.

Tijekom godina, počinitelji su također dobili pristup sofisticiranijim alatima i resursima. Danas čak dijele tutorijale na forumima dark weba u kojima objašnjavaju kako stvoriti hiperrealističan CSAM generiran umjetnom inteligencijom.

Nacionalne vlasti često nemaju alate i ljudske resurse za suočavanje s količinom CSAM-a koji se stvara i širi. Zato je Radna skupina za identifikaciju žrtava toliko vrijedna u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece: okuplja stručnjake više nacionalnosti, olakšava komunikaciju i jača suradnju između agencija za provođenje zakona diljem svijeta.

Tijekom prethodnih šesnaest izdanja VIDTF-a, vlasti su zaštitile ukupno 1010 žrtava, uhitile 301 počinitelja, analizirale 8005 skupova podataka i distribuirale 2266 obavještajnih paketa Europolovim partnerima. Jedna od najupečatljivijih priča o uspjehu dogodila se u rujnu 2024., tijekom 15. VIDTF-a održanog u sjedištu Europola.

Uspjeh radne skupine

Jedan od istražitelja analizirao je video koji prikazuje brutalno seksualno zlostavljanje petogodišnjaka, koje je počinio odrasli muškarac. Budući da detalji u videu nisu bili dovoljni za identifikaciju subjekata ili zemlje u kojoj je snimljen, provedene su daljnje provjere u bazama podataka Europola. To je dovelo do otkrića drugog videa koji prikazuje iste subjekte u sličnim djelima.

Kada su provedene unakrsne provjere ukazale na Francusku, francuski stručnjaci koji sudjeluju u VIDTF-u preuzeli su analizu, dok su njihovi kolege u Francuskoj pokrenuli istragu. Žrtva prikazana na oba videa je identificirana i zaštićena, a počinitelj je uhićen.

Daljnja istraga otkrila je da je osumnjičenik seksualno zlostavljao i mučio dvije druge žrtve, u dobi od dvije godine i šest mjeseci, zajedno s još četvoricom muškaraca. Petero počinitelja sastajalo se u grupama na platformama s end-to-end šifriranjem. Također su se snimili kako zlostavljaju troje djece i dijelili datoteke na internetu. Sve žrtve su spašene i zaštićene.

Europol je nedavno objavio nove slike na platformi „Zaustavite zlostavljanje djece – pronađite predmet“, koja poziva sve građane da pregledaju predmete iz neriješenih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece i provjere prepoznaju li neki od njih. Naglašavaju da nijedan trag nije premalen i da čak i najmanji detalj može pomoći u identifikaciji i zaštiti djeteta koje je žrtva seksualnog nasilja.

Glavni cilj je pratiti podrijetlo prikazanih predmeta. Svatko tko prepozna predmet može anonimno dojaviti detalje Europolu koji će obavijestiti nadležno tijelo u identificiranoj državi za daljnju istragu.

POGLEDAJTE VIDEO: Božinović o stranim radnicima: 'Postoji jedna siva zona koju mi nismo baš računali'