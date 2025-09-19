Otkriveni mučni detalji: Pastor godinama seksualno zlostavljao djecu koju je namamio u sklonište

Bivši pastor u kalifornijskoj evangelističkoj megackrvi optužen je za seksualno zlostavljanje i trgovinu desetcima djece u skloništu koje je vodio u Rumunjskoj, pipe Metro.co.uk.

Paul Havsgaard, koji je bio pastor i misionar u Harvest Christian Fellowshipu, zlostavljao je djecu u skloništu u Bukureštu osam godina, prema tužbama koje su podnijela dvojica Rumunja.

Havsgaard bi navodno mamio djecu ispred skloništa hranom iz fast fooda i davao im prazna obećanja o "krovu nad glavom" i obrazovanju.

Dok je zlostavljao djecu, Havsgaard im je govorio:

"Znam što Bog želi; što ja želim, Bog želi", navodi se u jednoj od tužbi.

Žrtve su "povrijeđene, ljute i još uvijek pate od PTSP-a i socijalnih poteškoća", rekao je londonski odvjetnik Jef McAllister, čija tvrtka zastupa muškarce koji tuže.

"Neki od njih su još uvijek nepismeni iako su živjeli u tim domovima gdje su trebali steći obrazovanje. Imaju problema s povjerenjem", dodao je.

U tužbama, koje su podnijeli Marian Barbu (33) i Mihai-Constantin Petcuin (40) Okružnom sudu SAD-a u Kaliforniji, tvrdi se da su djeca neprimjereno dodirivana, vezana za krevete ili radijatore i prisiljena klečati na ljuskama oraha.

Starije dječake je podvodio

Havsgaard bi upao u kupaonicu dok su se dječaci tuširali ili svlačili te bi masturbirao, neprimjereno ih dirao ili zurio u njih, tvrdio je Barbu.

Oba tužitelja optužila su Havsgaarda da je "podvodio" starije dječake za seksualni rad u javnim kupalištima ili putem videochatova te uzimao dio zarađenog novca.

U tužbama se također imenuje osnivač crkve, viši pastor Greg Laurie, te ga se okrivljuje da nije zaustavio Havsgaarda unatoč tome što su posjetitelji i donatori sumnjali u seksualno zlostavljanje i loše uvjete u skloništu.

U jednoj od tužbi tvrdi se da je crkva slala 17.000 dolara mjesečno na Havsgaardov osobni bankovni račun.

Kršćanska udruga Harvest sa sjedištem u Riversideu priznala je da je osiguravala sredstva za Havsgaardovu misiju tijekom "određenog vremenskog razdoblja". Međutim, tvrde da su optužbe lažne.

"Većina onoga što se nalazi u tužbama o našoj crkvi je apsolutno i potpuno lažno; nešto od toga je očito klevetničko", dodali su.

Najmanje 20 drugih ljudi koji tvrde da su zlostavljani u skloništu planiraju podnijeti tužbe, rekao je McAllister.

"Oni bi stvarno željeli dobiti osjećaj da su saslušani i da su nepravde koje su pretrpjeli priznate", rekao je.

Tužbe dolaze gotovo pet godina nakon što je pastor iz Las Vegasa optužen za seksualno zlostavljanje petero djece i prisiljavanje da igraju igru ​​u kojoj su se prema njemu ponašali kao prema psu ili konju.

