Silovao pa ubio nećakinju (7): 'Ovaj brutalni zločin sramoti čovječanstvo, takvi nemaju pravo na život'

Indijac (38) iz Uttar Pradeša osuđen je na smrt zbog silovanja i ubojstva sedmogodišnje nećakinje. Otkriveno je samo da se osuđenik zove Neelu, piše India Today.

Sud je slučaj opisao kao "iznimno rijedak" i napomenuo da je optuženi predstavljao prijetnju društvu. Određena mu je i novčana kazna od 13 tisuća rupija, što je oko 125 eura.

Bacio tijelo u rijeku

Zločin se dogodio u području policijske postaje Imalia Sultanpur u okrugu Sitapur u siječnju 2019. godine.

Savjetnik okružne vlade, Govind Mishra, rekao je novinarima da je Neelu silovao svoju sedmogodišnju nećakinju i bacio njezino tijelo u rijeku Sarayan nakon što ju je ubio.

Okružni sudac Bhagirath Verma proglasio je Neelua krivim i odredio mu smrtnu kaznu.

"Ovaj brutalni zločin protiv nevine djevojke sramoti čovječanstvo, a takvi kriminalci nemaju pravo na život“, rekao je Verma u svojoj presudi.

