Policajac koji je silovao pijanu turisticu, tvrdi da je nevin: 'Snimka je krivo protumačena'

Francuski policajac optužen je za silovanje i seksualni napad nakon navodnog napada na Britanku dok je bila "pijana i s lisicama na rukama" u Marseilleu, piše Metro.co.uk.

Tri policajca uhitila su 37-godišnjakinju koja je zatim podvrgnuta strašnom mučenju na stražnjem sjedalu "marice".

Žena je boravila u hotelu u gradu Aubagneu, blizu Marseillea, kada su policajci pozvani navečer 10. rujna.

"Žena je navodno bila jako pijana i izazivala je nered, pa su joj stavljene lisice na ruke i privedena je", rekao je izvor.

Tročlana policijska ekipa smjestila je ženu u maricu i uputila se prema policijskoj postaji kako bi ženu smjestili u sobu za triježenjenje.

Nije bila u poziciji da se obrani

"Usput su ženu okružila dva policajca, a jedan ju je navodno na silu poljubio, a zatim je penetrirao prstima“, rekao je izvor.

"Žena je bila vezana lisicama, tako da nije bila u poziciji da se odupre“, dodao je izvor.

Sljedećeg ih je dana prijavila, a policajci su uhićeni.

Nakon prijave žene sljedećeg dana, trojica policajaca su uhićena i pritvorena. Dvojica koji su bila straga u marici su optužena, a treći, vozač, ostaje u svojstvu svjedoka, objasnio je javni tužitelj Marseillea, Nicolas Bessone.

Glavni osumnjičenik je policajac u pedesetima, a optužen je za "silovanje i seksualni napad od strane osobe koja zlorabi ovlasti", rekao je Bessone.

Smješten je u pritvor, dok je njegov kolega optužen za "nesprečavanje zločina". On je pušten, ali je pod nadzorom.

Britanka je detaljno ispitana i podvrgnuta liječničkom pregledu. Može se vratiti u Veliku Britaniju, ali se očekuje da bude na suđenju.

"Svi smo zapanjeni. On je policijski veteran koji nikada prije nije bio upleten u probleme", rekla je kolegica policajca optuženog za silovanje. Svi policajci negiraju krivicu i tvrde da su snimke s nadzornih kamera krivo protumačene.

