Česti dodiri i šaputanja u vrtu: Čitač s usnama razotkrio što je Trump pričao s princom Williamom i princezom Kate

Dvodnevni posjet Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu "jedna je od najvećih počasti" u životu, poručio je američki predsjednik tijekom večere u dvorcu Windsor.

U svom drugom državnom posjetu, posljednjem od 2019. godine, Trump se susreo s kraljem Charlesom i drugim članovima kraljevske obitelji. Po dolasku u dvorac Windsor srdačno su ga dočekali princ William i princeza Kate Middleton, a stručnjak za čitanje s usnama otkrio što su pričali.

Foto: Profimedia

Što su pričali?

"Bok prijatelju, kako si", pitao je Trump princa Williama pa se okrenuo prema Kate i rekao: "Zdravo ljepotice".

Prva dama SAD-a Melanija Trump kazala je da joj je drago što vidi Williama, a Kate je upitala kako je, tvrdi stručnjak za The Sun.

Dok su šetali, američki predsjednik je upisao kraljevski par kako su djeca, a princ William je opisao da su dobro i u školi.

"Prošlo je neko vrijeme otkako smo razgovarali", ustvrdio je Trump, na što se princ William našalio i obratio supruzi: "Nedostajali su mu naši mali razgovori".

Zatim je rekao Trumpu: "Možemo razgovarati sada kad ste nas posjetili".

"Imamo puno toga za nadoknaditi", dodao je čelnik SAD-a.

Njihovu interakciju analizirao je i stručnjak za govor tijela koji je otkrio skrivene tragove koji odaju što Trump, Charles i William zapravo misle jedni o drugima.

Specijalist psihologije Darren Stanton objasnio je zašto je Trump hodao ispred kralja dok su šetali između povorke stražara i objasnio što misli o čestim uzajamnim dodirima Trumpa, Melanije i drugih članova kraljevske obitelji.

"Bio je to ljubazan susret i pozdrav, ono što mi zovemo usklađivanje i zrcaljenje", ispričao je.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Analiza govora tijela

Naglasio je da su kralj, kraljica, Will i Kate pokazali obostranu naklonost.

Komentirajući prvi susret princa Williama i Trumpa, analitičar je rekao: "Njihovo držanje, raspored težine, i kontakt očima trajali su od tri do pet sekundi", što ukazuje da imaju međusobno duboko poštovanje.

Istaknuo je i kako je grupa u jednom trenutku postavila stopala poput "simetričnog bumeranga" što je također jasan znak međusobnog poštovanja.

Dešifrirajući fizički kontakt, Stanton je rekao da je bilo mnogo uzajamnih dodira gdje je kralj dodirnuo Trumpa po laktu i obrnuto.

"I s princom Williamom učinio je isto. To označava duboko poštovanje, odnos i povezanost", smatra stručnjak.

I boje odjeće koju su nosili bitne su za razumijevanje njihove psihologije. Tako Kate uglavnom nosi primarne boje poput crvene ili plave, koje pokazuju znakove otvorenosti i iskrenosti.

Kate je nosila tamno crvenu haljinu, a princ William tamno plavo odijelo. U sličnom odijelu s ljubičastom kravatom pojavio se Trump, usklađen s prvom damom Melanijom koja je nosila tamno plavi komplet i ljubičasti šešir.

"Ljubičasta, crvena i plava su značajne - to znači da je osoba odjevena u te boje došla izgraditi odnos, poštovanje i vezu s drugom osobom", napominje stručnjak.

Donald Trump stigao je u Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak navečer u svoj drugi državni posjet toj zemlji. Predsjedniku i njegovoj supruzi Melaniji kralj Charles priredio je raskošan doček u dvorcu Windsor, oko 40 kilometara od Londona, a u srijedu navečer službeni banket.

