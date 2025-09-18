Kontrola leta ukorila je pilote Spirit Airlinesa u utorak tijekom leta za Boston jer su se previše približili zrakoplovu Air Force One u kojem je putovao američki predsjednik Donald Trump.

Trump je sa suprugom Melanijom letio prema Londonu, gdje je u stigao u dvodnevni državni posjet.

Kontrola leta oštro je opomenula posadu leta 1300 nakon što su ih upozorili da se "(pre)brzo" približavaju visini i putanji predsjedničkog zrakoplova, prenosi 24 Ur.

Na audiosnimci razgovora, čuje se kako uznemireni kontrolor leta naređuje pilotu Spirit Airlinesa da izbjegne Air Force One. "Skrenite 20 stupnjeva desno", rekao je kontrolor.

Upozorenje pilotima

Nakon kratke stanke, piloti su poslušali upute, međutim kontrola leta ih je ponovno podsjetio da budu oprezni. "Spirit 1300, siguran sam da možete vidjeti tko je to. Pazite, bijelo je i plavo", naredio je kontrolor.

Valjda naglasiti da predsjednički zrakoplov nije bio u ozbiljnoj opasnosti, unatoč dramatičnom razgovoru kontrole leta i pilota, izvijestio je originalno Bloomberg.

Let je nastavljen i sigurno je sletio i Boston, dok su Trump i Melanija sigurno stigli u londonsku zračnu luku.

Američki predsjednik nazvao je dvodnevni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu "jednom od najvećih počasti" u životu. On je jedini američki predsjednik koji je dvaput posjetio tu državu, zadnji put 2019. godine.

