Sin poginuo u padu aviona, obitelj mislila da je živ na drugom kraju svijeta. Sve je šokiralo što su našli u olupini

Australski pilot Timothy James Clark (46) poginuo je u padu malenog zrakoplova u brazilskom gradu Coruripe, u regiji Alagoas. Na mjestu tragedije pronađene su australske grickalice i 200 kilograma kokaina upakiranog u cigle s logom SpaceX.

Njegova je obitelj za pogibiju saznala tek u utorak i to slučajno. Naime, njegov je otac na upit Daily Maila potvrdio da ima sina koji se zove Tim, vjerujući da je živ u Južnoj Africi i da nema nikakve veze s Brazilom.

"Ima pilotsku dozvolu, ali ne leti", kazao je otac koji živi u Melbourneu. Dodao je da ne zna ništa o smrtonosnoj nesreći i da bi ga vlasti vjerojatno već obavijestile da mu je sin poginuo.

Međutim, ubrzo je shvatio gorku istinu.

Brazil: An Australian pilot, Timothy James Clark, died in a plane crash in Coruripe, Alagoas, with 180 kg of cocaine onboard.



The drugs, packaged with SpaceX branding, were recovered from the wreckage of a Sling Aircraft D8 Sling 4 TSI registered in Zambia, which had been… pic.twitter.com/9kVmI3QA4V — Crime Intel (@WorldCrimeIntel) September 15, 2025

Avion refistriran u Južnoj Africi

U olupini zrakoplova pronađena je Clarkova vozačka dozvola, na kojoj još uvijek stoji adresa njegova oca, dodatni spremnici goriva te kućni sustav za punjenje koji omogućuje duže letove iznad standardnog dometa, kao i velika količina droge za koju se ispostavilo da je kokain.

Zrakoplov tvrtke Sling, u kojem je letio Clark, registriran je u Južnoj Africi u siječnju 2023. Zrakoplov je navodno korišten u Brazilu najmanje zadnje dvije godine, a fotografiran je na brazilskom aerodromu 400 kilometara sjeverno od mjesta nesreće devet mjeseci nakon što je registriran.

Daily Mail također otkriva da je poginuli Clark bio direktor i tajnik brojnih investicijskih tvrtki koje su poslovale u Australiji zadnjih desetljeća. Pohađao je školu koju je vodila Adventistička crkva sedmog dana. Studirao je financije na Sveučilištu La Trobe prije nego što je završio za pilota.

Tim je počeo letjeti prije 15 godina i na društvenim mrežama često je dijelio trenutke iz zraka. Nije sasvim jasno kamo je krenuo na svom posljednjem putovanju budući da vlasti nisu zabilježile nikakve detalje leta.

Osim toga, nije poznato je li radio kao pilot za privatnu tvrtku ili je bio vlasnik aviona koji se srušio.

Vrijedna 'pošiljka'

Droga pronađena u zrakoplovu zapakirana je u cigle s logotipom kompanije SpaceX, u vlasništvu milijardera Elona Muska. Lokalna policija procjenjuje da je zapljena vrijedna oko devet milijuna brazilskih reala i vjeruje se da je droga bila namijenjena narko-bosovima.

Ista bi droga na australskom tržištu iznosila oko 80 milijuna dolara.

Iako se u Brazilu proizvodi vrlo malo kokaina, ova bivša portugalska kolonija ima važnu ulogu u globalnoj distribuciji opijata.

Prema izvješću Ujedinjenih naroda, zemlja je nakon Kolumbije najčešća polazišna točka kokaina koji stiže na afrička, azijska i europska tržišta. Jedan od razloga je zato što je Brazil okružen zemljama koje proizvode koku te ima slabo nadzirane i rijetko naseljene granice.

POGLEDAJTE VIDEO: Ursula von der Leyen preživjela dramu u avionu: 'Naviknuti smo na ruska zastrašivanja'