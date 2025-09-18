Otkriven identitet žene pronađene u koferu: Tijelo se raspadalo, bilo je djelomično skeletirano

Njemačka policija još istražuje šokantan slučaj pronalaska tijela žene u koferu 10. kolovoza u Filderstadtu, u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg, piše Fenix.

Mještani su primijetili napušteni kofer zamotan u plastične vrećice ispod pješačkog mosta u blizini dječjeg igrališta. Prtljaga je bila bež kofer na kotačiće marke "Juicy Couture" dimenzija 70 x 46 x 25 centimetara, piše ZDF Heute.

Vjerovali su da je riječ o smeću. Kofer je prijavio djelatnik gradskog komunalnog poduzeća zbog jakog mirisa.

Tek kada je kofer prevezen na smetlište 28. kolovoza - uslijedio je šok.

Tijelo je bilo djelomično skeletirano

Unutra je bilo tijelo u raspadajućem stanju i djelomično skeletirano. Prema prvim informacijama otkriveno je samo da je bila riječ o ženi.

Jučer je u televizijskoj emisiji otkriven identitet žene i zatražena pomoć građana. Riječ je o Gülsah Sahin (40) iz Stuttgarta. Posljednji put je viđena živa 22. srpnja 2025. Točan uzrok smrti trenutačno nije poznat. Policija još nije objavila podatke o njezinoj nacionalnosti ili obiteljskim okolnostima.

Za informacije koje bi dovele do rješavanja zločina ponuđena je nagrada od 1000 eura.

Mnoge ključne informacije u ovom slučaju još uvijek nedostaju. Prema policijskom glasnogovorniku, postoji mnogo indicija da se radi o kaznenom djelu, ali način i točan trenutak smrti nisu poznati.

Istraga je već proširena na drogerašku i beskućničku scenu u Stuttgartu.

