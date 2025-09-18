NESVAKIDAŠNJA NESREĆA /

Sudarila se dva leteća automobila: Vatra progutala olupinu, pogledajte snimke

Sudarila se dva leteća automobila: Vatra progutala olupinu, pogledajte snimke
Foto: X/screenshot

Jedna zaposlenik u razgovoru za CNN naveo je da je u nesreći ozlijeđena jedna osoba, no tvrtka kaže da nema ozlijeđenih

18.9.2025.
12:58
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dva leteća automobila sudarila su se u utorak tijekom probne vožnje u Čangčunu u Kini, izvijestio je Telegraph.

Kineski državni mediji objavili su snimku na kojoj se vidi kako auti izvode vratolomije u zraku. Slika se potom mijenja i pokazuje posljedice sudara - vatru koja obavija olupinu jednog vozila i hitne službe koje jure na teren. 

Oglasila se tvrtka 

Leteći automobile, poznate i kao električna vozila s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL), razvila je Xpeng AeroHT, jedna od najvećih tvrtki za leteće automobile u Aziji i podružnica Xpenga, kineskog giganta električnih vozila. Tvrtka je kazala da je do nesreće došlo zbog nedovoljnog razmaka te da je u tijeku istraga koja će rasvijetliti dodatne okolnosti. Dodali su da je jedno vozilo oštetilo trup i zapalilo se tijekom slijetanja. 

Jedna zaposlenik u razgovoru za CNN naveo je da je u nesreći ozlijeđena jedna osoba, no tvrtka kaže da nema ozlijeđenih: "Svi prisutni na mjestu nesreće su sigurni, a lokale vlasti na licu mjesta uredno su provele hitne mjere". 

Vjeruje se da će se eVTOL vozila prodavati po cijeni od 250 tisuća eura za komad. Xpeng AeroHT u siječnju je izvijestio da su već primili tri tisuće narudžbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Robotaksija još nema, ali ima straha! Stručnjak razuvjerava: Neće voziti pijan niti proći na crveno

KinaLeteći AutomobilSudar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESVAKIDAŠNJA NESREĆA /
Sudarila se dva leteća automobila: Vatra progutala olupinu, pogledajte snimke