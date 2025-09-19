Pljuska za Putina! Miljenik propagandist slučajno otkrio vojnu tajnu: Za sve je kriv znak za WC

Jedan od glavnih propagandista ruskog predsjednika Vladimira Putina sramotno je otkrio sjedište tajne vojne lokacije koju su ranije ciljali ukrajinski dronovi. Vladimir Solovjoj nehotice je dao do znanja gdje Rusija drži svoju najelitniju jedinicu dronova jer su stručnjaci locirali tajnu lokaciju zahvaljujući znaku za toalet u njegovoj reportaži koji nije bio uklonjen ni zamaskiran.

Oznaka WC-a u njegovom izvješću omogućila je ljudima da shvate gdje se nalazi sjedište Rubikona. Trag je vodio do dvorane D i dijela dvorane C u Izložbenom centru Patriot u blizini Moskve, što predstavlja veliku sramotu za Putina koji nastavlja s agresijom na Ukrajinu, prenosi Mirror.

Tajna lokacija već se našla na meti ukrajinskih dronova, a mogla bi biti opet zahvaljujući ovoj pogrešci.

Interestingly, the Russian propagandist Vladimir Solovyov himself helped with this, who in his video, due to poor blur quality and a random detail — the "WC" sign — actually hinted at the filming location.



Additional confirmations were found by researchers in reports with… pic.twitter.com/Z5UAftyAwA — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) September 17, 2025

Pljuska za Putina

Solovjoj je inače visoko plaćeni propagandist koji se zalaže za Putina i njegov rat na državnoj televiziji. U najnovijoj reportaži o Rubikonu zaboravio je maskirati znakove za toalet.

"Njegovi urednici zaboravili su zamutiti znak iznad ulaza u WC koji ima prepoznatljiv dizajn i svjetlosnu ploču iznad sebe koja, kao što se može vidjeti iz javno dostupnih videozapisa Patriota, prikazuje riječ 'toalet' na engleskom i ruskom jeziku", stoji u izvješću Radija Sloboda.

Istraživači OSINT-a uspjeli su identificirati voditelja Rubikona, centra za napredne bespilotne tehnologije, kao i njegovog načelnika pukovnika Sergeja Budnikova. Centar je uključen u razvoj i testiranje novih dronova, obuku operatera i raspoređivanje vlastitih jedinica na prvim crtama bojišta.

Razotkrivanje Rubikona ujedno je i sramota za Putinovog ministra obrane Andreja Belousova koji je stajao iza razvoja centra.

Vjeruje se da Rusija može zahvaliti upravo Rubikonu za velike uspjehe u Kurskoj regiji.

